27.09.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
3-1-1-3-2
30
Шевалье
21
Эрнандес
4
Бералдо
6
Забарный
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
24
Маюлу
19
Мбайе
9
Рамуш
7
Кан Ин
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
22
Сьерральта
13
Сиве
29
Сенайя
42
Овусу
92
Акпа
5
Дануа
77
Касимир
10
Намасо
9
Синайоко
17
Витинья
2
Хакими
2
Хакими
17
Витинья
7
Кварацхелия
29
Барколя
29
Барколя
7
Кварацхелия
24
Маюлу
47
Нджанту
47
Нджанту
24
Маюлу
42
Овусу
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Овусу
5
Дануа
23
Матондо
23
Матондо
5
Дануа
92
Акпа
28
Кулибали
28
Кулибали
92
Акпа
10
Намасо
15
Осман
15
Осман
10
Намасо
13
Сиве
14
Мара
14
Мара
13
Сиве
Остались в запасе
ПСЖ
Осер
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
48
Wassim Slama
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
40
Тео Де Персен
ВР
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
27
Ламин Си
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
48
Wassim Slama
ЦП
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
27
Ламин Си
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча ПСЖ - Осер
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
10
Офсайды
1
4
Количество передач
669
333
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Осера», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Осер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»