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Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Осера», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Осер»