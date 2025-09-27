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  • «ПСЖ» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«ПСЖ» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 20:55
ПСЖ
27.09.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Осер
32' И. Забарный 54' Л. Бералдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
(К) ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
92
Клеман Акпа
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К) ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
48
Wassim Slama
ЦП
47
Кентен Нджанту
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
27
Ламин Си
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Руди Матондо
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Шевалье
21
Эрнандес
4
Бералдо
6
Забарный
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
24
Маюлу
19
Мбайе
9
Рамуш
7
Кан Ин
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
22
Сьерральта
13
Сиве
29
Сенайя
42
Овусу
92
Акпа
5
Дануа
77
Касимир
10
Намасо
9
Синайоко
17
Витинья
2
Хакими
2
Хакими
17
Витинья
7
Кварацхелия
29
Барколя
29
Барколя
7
Кварацхелия
24
Маюлу
47
Нджанту
47
Нджанту
24
Маюлу
42
Овусу
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Овусу
5
Дануа
23
Матондо
23
Матондо
5
Дануа
92
Акпа
28
Кулибали
28
Кулибали
92
Акпа
10
Намасо
15
Осман
15
Осман
10
Намасо
13
Сиве
14
Мара
14
Мара
13
Сиве
Остались в запасе
ПСЖ
Осер
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
48
Wassim Slama
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
40
Тео Де Персен
ВР
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
27
Ламин Си
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
48
Wassim Slama
ЦП
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
27
Ламин Си
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча ПСЖ - Осер
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
10
Офсайды
1
4
Количество передач
669
333
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Осера», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Осер»

«ПСЖ» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер ПСЖ
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