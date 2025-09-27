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  • «Вильярреал» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Вильярреал» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 20:50
Вильярреал
27.09.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
77' А. Молейро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
(К) ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
12
Ренату Вейга
ОП
18
Томас Парти
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
8
Ойан Сансет
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
21
Мароан Саннади
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
16
Марин
15
Моуриньо
18
Гуйе
12
Вейга
18
Парти
10
Соломон
11
Акомах
9
Микаутадзе
19
Пепе
4-2-2-2
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
4
Ляпорт
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
46
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
11
Гурусета
19
Пепе
23
Педраса
23
Педраса
19
Пепе
18
Парти
10
Парехо
10
Парехо
18
Парти
10
Соломон
10
Молейро
10
Молейро
10
Соломон
11
Акомах
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
11
Акомах
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
11
Гурусета
12
Аресо
12
Аресо
11
Гурусета
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
23
Наварро
23
Наварро
46
Гомес
Весга
20
Рего
20
Рего
Весга
9
Уильямс
21
Саннади
21
Саннади
9
Уильямс
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
11
Офсайды
7
0
Количество передач
373
506
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Атлетика», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Атлетик»

«Вильярреал» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Вильярреал
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