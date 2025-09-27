27.09.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Лорьян
Лорьян
3-2-2-1-2
38
Мвого
3
Тальби
4
Файе
43
Куасси
18
Мейте
19
Абержель
62
Авом
29
Карим
11
Ле Бри
9
Бамба
15
Айегун
3-2-1-1-2
16
Кен
4
Тезе
6
Керер
15
Дайер
2
Вандерсон
12
Энрике
28
Кулибали
18
Минамино
99
Иленихена
14
Бирет
15
Айегун
17
Макенго
17
Макенго
15
Айегун
62
Авом
8
Кадиу
8
Кадиу
62
Авом
11
Ле Бри
22
Мвука
22
Мвука
11
Ле Бри
29
Карим
7
Пажи
7
Пажи
29
Карим
9
Бамба
99
Сумано
99
Сумано
9
Бамба
18
Минамино
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
18
Минамино
99
Иленихена
31
Фати
31
Фати
99
Иленихена
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
14
Бирет
9
Балогун
9
Балогун
14
Бирет
Остались в запасе
Лорьян
Монако
21
Бингуру Камара
ВР
19
Isaac Monnier
ЦЗ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
19
Isaac Monnier
ЦЗ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лорьян - Монако
2
1
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
513
568
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.52
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Монако», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»