Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лорьян» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Лорьян» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 16:50
Лорьян
27.09.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 1
Завершен
Монако
40' М. Бамба 76' П. Пажи 82' П. Пажи
90+7' А. Фати (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
43
Арсен Куасси
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
(К) ОП
62
Артур Авом
ЦП
29
Дерман Карим
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
19
Isaac Monnier
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
3-2-2-1-2
38
Мвого
3
Тальби
4
Файе
43
Куасси
18
Мейте
19
Абержель
62
Авом
29
Карим
11
Ле Бри
9
Бамба
15
Айегун
3-2-1-1-2
16
Кен
4
Тезе
6
Керер
15
Дайер
2
Вандерсон
12
Энрике
28
Кулибали
18
Минамино
99
Иленихена
14
Бирет
15
Айегун
17
Макенго
17
Макенго
15
Айегун
62
Авом
8
Кадиу
8
Кадиу
62
Авом
11
Ле Бри
22
Мвука
22
Мвука
11
Ле Бри
29
Карим
7
Пажи
7
Пажи
29
Карим
9
Бамба
99
Сумано
99
Сумано
9
Бамба
18
Минамино
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
18
Минамино
99
Иленихена
31
Фати
31
Фати
99
Иленихена
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
14
Бирет
9
Балогун
9
Балогун
14
Бирет
Остались в запасе
Лорьян
Монако
21
Бингуру Камара
ВР
19
Isaac Monnier
ЦЗ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
19
Isaac Monnier
ЦЗ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лорьян - Монако
2
1
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
513
568
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.52
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Монако», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Монако»

«Лорьян» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Лорьян
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
2
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+