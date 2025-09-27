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Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Брайтона», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Брайтон»