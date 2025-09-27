27.09.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
21
Хато
24
Джеймс
17
Сантос
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
41
Эстевао
9
Педро
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
20
Балеба
26
Аяри
25
Гомес
24
Кадиоглу
11
Минте
22
Митома
10
Рюттер
21
Хато
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
21
Хато
17
Сантос
34
Ачампонг
34
Ачампонг
17
Сантос
7
Нету
45
Лавиа
45
Лавиа
7
Нету
34
Велтман
27
Виффер
27
Виффер
34
Велтман
25
Гомес
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
25
Гомес
20
Балеба
10
Груда
10
Груда
20
Балеба
22
Митома
18
Уэлбек
18
Уэлбек
22
Митома
10
Рюттер
9
Цимас
9
Цимас
10
Рюттер
Остались в запасе
Челси
Брайтон
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Джейсон Стил
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Челси - Брайтон
4
1
5
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
16
Офсайды
2
2
Количество передач
450
312
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.55
2.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Брайтона», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»