Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 15:50
Челси
27.09.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Брайтон
24' Э. Фернандес
77' Д. Уэлбек 90+2' М. Де Куйпер 90+10' Д. Уэлбек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
41
Эстевао
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
27
Матс Виффер
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
21
Хато
24
Джеймс
17
Сантос
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
41
Эстевао
9
Педро
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
20
Балеба
26
Аяри
25
Гомес
24
Кадиоглу
11
Минте
22
Митома
10
Рюттер
21
Хато
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
21
Хато
17
Сантос
34
Ачампонг
34
Ачампонг
17
Сантос
7
Нету
45
Лавиа
45
Лавиа
7
Нету
34
Велтман
27
Виффер
27
Виффер
34
Велтман
25
Гомес
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
25
Гомес
20
Балеба
10
Груда
10
Груда
20
Балеба
22
Митома
18
Уэлбек
18
Уэлбек
22
Митома
10
Рюттер
9
Цимас
9
Цимас
10
Рюттер
Остались в запасе
Челси
Брайтон
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Джейсон Стил
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Челси - Брайтон
4
1
5
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
16
Офсайды
2
2
Количество передач
450
312
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.55
2.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Брайтона», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Брайтон»

«Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Челси
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
2
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+