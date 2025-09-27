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  • «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 13:20
Брентфорд
27.09.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
8' И. Тиаго 20' И. Тиаго 90+5' М. Йенсен
26' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
35
Diego León
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-3-2
1
Келлехер
2
Хики
22
Коллинс
4
ван ден Берг
33
Кайоде
14
Хендерсон
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
7
Шаде
9
Тиаго
11
Уаттара
3-3-2-2
1
Баиндыр
23
Шоу
4
де Лигт
5
Магуайр
2
Далот
5
Угарте
17
Доргу
19
Мбемо
8
Фернандеш
30
Шешко
10
Кунья
2
Хики
3
Генри
3
Генри
2
Хики
24
Дамсгор
27
Янельт
27
Янельт
24
Дамсгор
14
Хендерсон
16
Ониика
16
Ониика
14
Хендерсон
9
Тиаго
8
Йенсен
8
Йенсен
9
Тиаго
11
Уаттара
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
11
Уаттара
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
5
Угарте
20
Мэйну
20
Мэйну
5
Угарте
23
Шоу
7
Маунт
7
Маунт
23
Шоу
17
Доргу
11
Зиркзее
11
Зиркзее
17
Доргу
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
35
Diego León
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
35
Diego León
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
359
458
Сейвы
5
5
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.02
2.08
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестера Юнайтед», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»

«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Брентфорд
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