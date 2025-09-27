27.09.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
4-1-3-2
1
Келлехер
2
Хики
22
Коллинс
4
ван ден Берг
33
Кайоде
14
Хендерсон
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
7
Шаде
9
Тиаго
11
Уаттара
3-3-2-2
1
Баиндыр
23
Шоу
4
де Лигт
5
Магуайр
2
Далот
5
Угарте
17
Доргу
19
Мбемо
8
Фернандеш
30
Шешко
10
Кунья
2
Хики
3
Генри
3
Генри
2
Хики
24
Дамсгор
27
Янельт
27
Янельт
24
Дамсгор
14
Хендерсон
16
Ониика
16
Ониика
14
Хендерсон
9
Тиаго
8
Йенсен
8
Йенсен
9
Тиаго
11
Уаттара
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
11
Уаттара
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
5
Угарте
20
Мэйну
20
Мэйну
5
Угарте
23
Шоу
7
Маунт
7
Маунт
23
Шоу
17
Доргу
11
Зиркзее
11
Зиркзее
17
Доргу
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
35
Diego León
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
35
Diego León
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
359
458
Сейвы
5
5
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.02
2.08
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестера Юнайтед», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»