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  • ПАОК – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

ПАОК – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 18:35
ПАОК
24.09.2025, среда, 19:45
Лига Европы, 1 тур
0 : 0
Завершен
Маккаби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
8
Дор Перец
(К) ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
10
Kervin Andrade
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Маккаби
1
Йоав Герафи
ВР
22
Офек Мелика
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Itamar Noy
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
19
Elad Madmon
ЦФ
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4-3-1-2
1
Павленка
21
Баба
3
Кенни
5
Михайлидис
94
Кедзиора
8
Мейте
21
Оздоев
14
Живкович
45
Константелиас
7
Якумакис
11
Тайсон
4-1-2-1-2
90
Мишпати
4
Шломо
5
Камара
6
Асанте
3
Ревиво
17
Белич
8
Перец
28
Сиссоко
77
Давида
11
Йехезкель
10
21
Оздоев
2
Камара
2
Камара
21
Оздоев
45
Константелиас
17
Иванушец
17
Иванушец
45
Константелиас
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
7
Якумакис
63
Чалов
63
Чалов
7
Якумакис
28
Сиссоко
30
30
28
Сиссоко
10
36
Шахар
36
Шахар
10
77
Давида
29
Варела
29
Варела
77
Давида
11
Йехезкель
19
19
11
Йехезкель
Остались в запасе
ПАОК
Маккаби
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Йоав Герафи
ВР
22
Офек Мелика
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоав Герафи
ВР
22
Офек Мелика
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча ПАОК - Маккаби
1
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
18
Офсайды
1
1
Количество передач
414
352
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.55

Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Маккаби», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Маккаби»

ПАОК – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Маккаби ПАОК
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