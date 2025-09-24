Составы команд
ПАОК
ПАОК
4-3-1-2
1
Павленка
21
Баба
3
Кенни
5
Михайлидис
94
Кедзиора
8
Мейте
21
Оздоев
14
Живкович
45
Константелиас
7
Якумакис
11
Тайсон
4-1-2-1-2
90
Мишпати
4
Шломо
5
Камара
6
Асанте
3
Ревиво
17
Белич
8
Перец
28
Сиссоко
77
Давида
11
Йехезкель
10
21
Оздоев
2
Камара
2
Камара
21
Оздоев
45
Константелиас
17
Иванушец
17
Иванушец
45
Константелиас
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
7
Якумакис
63
Чалов
63
Чалов
7
Якумакис
28
Сиссоко
30
30
28
Сиссоко
10
36
Шахар
36
Шахар
10
77
Давида
29
Варела
29
Варела
77
Давида
11
Йехезкель
19
19
11
Йехезкель
Остались в запасе
ПАОК
Маккаби
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Йоав Герафи
ВР
22
Офек Мелика
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоав Герафи
ВР
22
Офек Мелика
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча ПАОК - Маккаби
1
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
18
Офсайды
1
1
Количество передач
414
352
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.55
Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Маккаби», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Маккаби»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»