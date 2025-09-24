Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Маккаби», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Маккаби»