Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 18:50
Касымпаша
21.09.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
64' Х. Хайрадинович
3' М. Асенсио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
10
Харис Хайрадинович
(К) ЦП
88
Кафу
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
94
Талиска
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
72
Yasin Eratilla
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-3-2
1
2
Винк
3
Опоку
4
Арус
12
Бен Уанес
21
Фримпонг
16
Бальдюрссон
10
Хайрадинович
88
Кафу
7
77
Гуйе
4-3-3
31
Эдерсон
24
Остерволде
37
Шкриньяр
2
Сеюнджу
27
Семеду
7
Фред
5
Юкшек
17
Кахведжи
10
Асенсио
94
Талиска
7
Актюркоглу
4
Арус
6
6
4
Арус
12
Бен Уанес
7
Фалл
7
Фалл
12
Бен Уанес
7
34
Диабате
34
Диабате
7
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
7
Фред
28
Элмаз
28
Элмаз
7
Фред
10
Асенсио
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Асенсио
94
Талиска
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
94
Талиска
17
Кахведжи
23
Тосун
23
Тосун
17
Кахведжи
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
72
Yasin Eratilla
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
72
Yasin Eratilla
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
3
1
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
280
553
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Фенербахче», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» – «Фенербахче»

«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Касымпаша
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
1
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
4
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+