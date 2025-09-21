21.09.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Касымпаша
Касымпаша
3-2-3-2
1
2
Винк
3
Опоку
4
Арус
12
Бен Уанес
21
Фримпонг
16
Бальдюрссон
10
Хайрадинович
88
Кафу
7
77
Гуйе
4-3-3
31
Эдерсон
24
Остерволде
37
Шкриньяр
2
Сеюнджу
27
Семеду
7
Фред
5
Юкшек
17
Кахведжи
10
Асенсио
94
Талиска
7
Актюркоглу
4
Арус
6
6
4
Арус
12
Бен Уанес
7
Фалл
7
Фалл
12
Бен Уанес
7
34
Диабате
34
Диабате
7
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
7
Фред
28
Элмаз
28
Элмаз
7
Фред
10
Асенсио
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Асенсио
94
Талиска
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
94
Талиска
17
Кахведжи
23
Тосун
23
Тосун
17
Кахведжи
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
72
Yasin Eratilla
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
72
Yasin Eratilla
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
3
1
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
280
553
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Фенербахче», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»