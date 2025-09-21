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  • «Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 19:20
Боруссия Д
21.09.2025, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
20' К. Адейеми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К) ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Паул Симонис
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Юлиан Брандт
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бенке Дардаи
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Кобель
24
Свенссон
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
4-1-2-2-1
25
Грабара
2
Фишер
4
Йенц
3
Кулиеракис
21
Меле
5
Соуза
27
Арнольд
14
Майер
21
Виммер
70
Сков Ольсен
9
Амура
14
Байер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
14
Байер
20
Забитцер
6
Озкан
6
Озкан
20
Забитцер
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Адейеми
8
Брандт
8
Брандт
14
Адейеми
14
Майер
32
Сванберг
32
Сванберг
14
Майер
5
Соуза
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Соуза
70
Сков Ольсен
14
Дагхим
14
Дагхим
70
Сков Ольсен
21
Виммер
19
Винд
19
Винд
21
Виммер
21
Меле
17
Пейчинович
17
Пейчинович
21
Меле
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
27
Мариус Мюллер
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Бенке Дардаи
АП
Главный тренер
Паул Симонис
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Бенке Дардаи
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Паул Симонис
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
526
418
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Вольфсбурга», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург»

«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Боруссия Д
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