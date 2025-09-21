21.09.2025, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-1-2-2
1
Кобель
24
Свенссон
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
4-1-2-2-1
25
Грабара
2
Фишер
4
Йенц
3
Кулиеракис
21
Меле
5
Соуза
27
Арнольд
14
Майер
21
Виммер
70
Сков Ольсен
9
Амура
14
Байер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
14
Байер
20
Забитцер
6
Озкан
6
Озкан
20
Забитцер
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Адейеми
8
Брандт
8
Брандт
14
Адейеми
14
Майер
32
Сванберг
32
Сванберг
14
Майер
5
Соуза
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Соуза
70
Сков Ольсен
14
Дагхим
14
Дагхим
70
Сков Ольсен
21
Виммер
19
Винд
19
Винд
21
Виммер
21
Меле
17
Пейчинович
17
Пейчинович
21
Меле
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
27
Мариус Мюллер
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Бенке Дардаи
АП
Главный тренер
Паул Симонис
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Бенке Дардаи
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Паул Симонис
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
526
418
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Вольфсбурга», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург»
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Источник: «Бомбардир»