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  • «Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 12:20
Лацио
21.09.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Рома
38' Л. Пеллегрини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Диа
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
17
Анхелиньо
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
11
Фергюсон
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
16
Деле-Баширу
21
Белахьян
21
Белахьян
16
Деле-Баширу
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
17
Анхелиньо
33
Цимикас
33
Цимикас
17
Анхелиньо
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
18
Соуле
8
Бальданци
8
Бальданци
18
Соуле
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
Остались в запасе
Лацио
Рома
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Рома
1
2
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
22
Офсайды
0
4
Количество передач
390
408
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.16
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ромы», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Рома»

«Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Лацио
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