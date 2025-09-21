21.09.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-2-1
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Диа
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
17
Анхелиньо
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
11
Фергюсон
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
16
Деле-Баширу
21
Белахьян
21
Белахьян
16
Деле-Баширу
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
17
Анхелиньо
33
Цимикас
33
Цимикас
17
Анхелиньо
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
4
Кристанте
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
18
Соуле
8
Бальданци
8
Бальданци
18
Соуле
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
Остались в запасе
Лацио
Рома
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Рома
1
2
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
22
Офсайды
0
4
Количество передач
390
408
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.16
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ромы», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»