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  • «Ланс» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Ланс» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 20:55
Ланс
20.09.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
28' У. Саид 43' Ф. Товен 52' Р. Фофана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
9
Оливье Жиру
(К) ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
1
Реджис Гютне
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
26
Антони Бермон
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
3-2-3-2
40
Риссе
24
Гради
6
Байду
5
Сарр
14
Удоль
2
Агилар
18
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
38
Фофана
22
Саид
3-2-2-3
1
Эзер
2
Манди
99
Мбемба
15
Перро
10
Харальдссон
6
Бенталеб
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
3
Нгой
20
Коррея
9
Жиру
2
Агилар
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Агилар
18
Сангаре
37
Силла
37
Силла
18
Сангаре
38
Фофана
29
Эдуард
29
Эдуард
38
Фофана
22
Саид
9
Гилявоги
9
Гилявоги
22
Саид
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
6
Бенталеб
8
Мбаппе
8
Мбаппе
6
Бенталеб
20
Коррея
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Коррея
9
Жиру
29
Игамане
29
Игамане
9
Жиру
Остались в запасе
Ланс
Лилль
1
Реджис Гютне
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Реджис Гютне
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ланс - Лилль
1
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
17
11
Офсайды
4
1
Количество передач
327
538
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
3.52
1.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Лилля», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Лилль»

«Ланс» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Ланс
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