20.09.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 5 тур
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-3-2
40
Риссе
24
Гради
6
Байду
5
Сарр
14
Удоль
2
Агилар
18
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
38
Фофана
22
Саид
3-2-2-3
1
Эзер
2
Манди
99
Мбемба
15
Перро
10
Харальдссон
6
Бенталеб
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
3
Нгой
20
Коррея
9
Жиру
2
Агилар
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Агилар
18
Сангаре
37
Силла
37
Силла
18
Сангаре
38
Фофана
29
Эдуард
29
Эдуард
38
Фофана
22
Саид
9
Гилявоги
9
Гилявоги
22
Саид
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
6
Бенталеб
8
Мбаппе
8
Мбаппе
6
Бенталеб
20
Коррея
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Коррея
9
Жиру
29
Игамане
29
Игамане
9
Жиру
Остались в запасе
Ланс
Лилль
1
Реджис Гютне
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Реджис Гютне
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ланс - Лилль
1
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
17
11
Офсайды
4
1
Количество передач
327
538
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
3.52
1.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Лилля», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Лилль»
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Источник: «Бомбардир»