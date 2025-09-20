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  • «Аль-Наср» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 19:50
Аль-Наср
20.09.2025, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 1
Завершен
Аль-Рияд
6' Ж. Феликс 30' К. Коман 33' К. Роналду 49' Ж. Феликс 76' К. Роналду
51' М. Силла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
23
Айман Яхья
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Рияд
82
Милан Борян
(К) ВР
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
20
Тозе
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Наср
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
14
Talal Al Shubili
ЦП
13
Osama Al-Boardi
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
32
Luca Ramirez
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
10
Тедди Оку
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
3-1-3-3
36
Наджар
3
Симакан
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
10
Мане
21
Коман
23
Яхья
7
Роналду
79
Феликс
20
Габриэль
3-2-2-3
82
Борян
55
Гонсалес
33
12
19
Соро
16
Сахлули
20
Тозе
14
Аль-Абси
5
Барбе
72
Аль-Биши
14
Силла
26
Мартинес
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
26
Мартинес
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
33
13
13
33
72
Аль-Биши
10
Оку
10
Оку
72
Аль-Биши
14
Аль-Абси
18
18
14
Аль-Абси
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Рияд
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
14
Talal Al Shubili
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
32
Luca Ramirez
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
14
Talal Al Shubili
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
32
Luca Ramirez
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Рияд
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
16
3
Нарушения
8
10
Офсайды
6
3
Количество передач
476
296
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Рияда», 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Рияд»

«Аль-Наср» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Наср
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