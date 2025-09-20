20.09.2025, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
3-1-3-3
36
Наджар
3
Симакан
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
10
Мане
21
Коман
23
Яхья
7
Роналду
79
Феликс
20
Габриэль
3-2-2-3
82
Борян
55
Гонсалес
33
12
19
Соро
16
Сахлули
20
Тозе
14
Аль-Абси
5
Барбе
72
Аль-Биши
14
Силла
26
Мартинес
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
26
Мартинес
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
33
13
13
33
72
Аль-Биши
10
Оку
10
Оку
72
Аль-Биши
14
Аль-Абси
18
18
14
Аль-Абси
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Рияд
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
14
Talal Al Shubili
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
32
Luca Ramirez
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
14
Talal Al Shubili
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
32
Luca Ramirez
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Рияд
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
16
3
Нарушения
8
10
Офсайды
6
3
Количество передач
476
296
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Рияда», 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Рияд»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»