20.09.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
96
Монтипо
14
Нуньес
25
Нельссон
45
Бельгали
3
Фрезе
6
Брадарич
8
Сердар
11
Акпа Акпро
24
Бернед
99
Орбан
23
Гиоване
3-4-1-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
15
Калюлю
6
Келли
17
Мариу
5
Локателли
19
Тюрам
20
Камбьясо
7
Консейсау
10
Йылдыз
28
Влахович
45
Бельгали
20
Кастанос
20
Кастанос
45
Бельгали
11
Акпа Акпро
19
Ниасс
19
Ниасс
11
Акпа Акпро
8
Сердар
25
Сантьяго
25
Сантьяго
8
Сердар
23
Гиоване
9
Сарр
9
Сарр
23
Гиоване
99
Орбан
72
Аджайи
72
Аджайи
99
Орбан
5
Локателли
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
17
Аджич
17
Аджич
19
Тюрам
17
Мариу
27
Жегрова
27
Жегрова
17
Мариу
28
Влахович
17
Опенда
17
Опенда
28
Влахович
7
Консейсау
15
Дэвид
15
Дэвид
7
Консейсау
Остались в запасе
Верона
Ювентус
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
71
Davide De Battisti
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
90
Ioan Vermesan
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Верона - Ювентус
3
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
10
Офсайды
1
1
Количество передач
216
570
Сейвы
3
3
Точность передач %
67
86
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.47
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ювентуса», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»