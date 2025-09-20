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  • «Вильярреал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Вильярреал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 18:20
Вильярреал
20.09.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
69' Ж. Микаутадзе 85' П. Гуйе
45+6' А. Будимир (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
8
Хуан Фойт
(К) ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
7
Икер Бенито
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
23
Педраса
8
Фойт
16
Марин
6
Наварро
18
Гуйе
18
Парти
10
Молейро
11
Акомах
9
Микаутадзе
19
Пепе
4-1-1-3-1
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
24
Катена
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
23
Муньос
23
Бретонес
17
Будимир
8
Фойт
12
Вейга
12
Вейга
8
Фойт
6
Наварро
14
Комесанья
14
Комесанья
6
Наварро
10
Молейро
10
Соломон
10
Соломон
10
Молейро
11
Акомах
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
11
Акомах
18
Парти
21
Олувасейи
21
Олувасейи
18
Парти
14
Гарсия
5
Эррандо
5
Эррандо
14
Гарсия
23
Муньос
23
Бекер
23
Бекер
23
Муньос
22
Бойомо
11
Барха
11
Барха
22
Бойомо
3
Крус
29
Осамбела
29
Осамбела
3
Крус
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Айтор
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
2
1
2
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Количество передач
502
273
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
2.55
1.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Осасуны», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Осасуна»

«Вильярреал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Вильярреал
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