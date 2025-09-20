20.09.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
1
Жуниор
23
Педраса
8
Фойт
16
Марин
6
Наварро
18
Гуйе
18
Парти
10
Молейро
11
Акомах
9
Микаутадзе
19
Пепе
4-1-1-3-1
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
24
Катена
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
23
Муньос
23
Бретонес
17
Будимир
8
Фойт
12
Вейга
12
Вейга
8
Фойт
6
Наварро
14
Комесанья
14
Комесанья
6
Наварро
10
Молейро
10
Соломон
10
Соломон
10
Молейро
11
Акомах
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
11
Акомах
18
Парти
21
Олувасейи
21
Олувасейи
18
Парти
14
Гарсия
5
Эррандо
5
Эррандо
14
Гарсия
23
Муньос
23
Бекер
23
Бекер
23
Муньос
22
Бойомо
11
Барха
11
Барха
22
Бойомо
3
Крус
29
Осамбела
29
Осамбела
3
Крус
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Айтор
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
2
1
2
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Количество передач
502
273
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
2.55
1.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Осасуны», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»