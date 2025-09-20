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  • «Манчестер Юнайтед» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 18:20
Манчестер Юнайтед
20.09.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Челси
15' Б. Фернандеш 37' Каземиро
80' Т. Чалоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
41
Эстевао
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
3-3-3-1
1
Баиндыр
17
Доргу
4
де Лигт
5
Магуайр
23
Шоу
5
Каземиро
3
Мазрауи
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
30
Шешко
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
99
Чалоба
3
Фофана
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
41
Эстевао
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
30
Шешко
5
Угарте
5
Угарте
30
Шешко
8
Фернандеш
20
Мэйну
20
Мэйну
8
Фернандеш
19
Мбемо
7
Маунт
7
Маунт
19
Мбемо
3
Мазрауи
10
Кунья
10
Кунья
3
Мазрауи
41
Эстевао
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
41
Эстевао
7
Нету
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
7
Нету
3
Фофана
27
Густо
27
Густо
3
Фофана
10
Палмер
17
Сантос
17
Сантос
10
Палмер
17
Кукурелья
19
Джордж
19
Джордж
17
Кукурелья
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
1
1
1
5
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
14
Офсайды
3
2
Количество передач
371
550
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.43
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Челси», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед
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