20.09.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-3-1
1
Баиндыр
17
Доргу
4
де Лигт
5
Магуайр
23
Шоу
5
Каземиро
3
Мазрауи
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
30
Шешко
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
99
Чалоба
3
Фофана
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
41
Эстевао
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
30
Шешко
5
Угарте
5
Угарте
30
Шешко
8
Фернандеш
20
Мэйну
20
Мэйну
8
Фернандеш
19
Мбемо
7
Маунт
7
Маунт
19
Мбемо
3
Мазрауи
10
Кунья
10
Кунья
3
Мазрауи
41
Эстевао
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
41
Эстевао
7
Нету
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
7
Нету
3
Фофана
27
Густо
27
Густо
3
Фофана
10
Палмер
17
Сантос
17
Сантос
10
Палмер
17
Кукурелья
19
Джордж
19
Джордж
17
Кукурелья
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
1
1
1
5
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
14
Офсайды
3
2
Количество передач
371
550
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.43
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Челси», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на сайте «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»