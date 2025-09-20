Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-2-3-2
31
Анисимов
19
Тананеев
3
Маругин
4
Юдинцев
7
Аюкин
2
Хубаев
11
Апеков
53
Дерюгин
28
Султонов
59
Моторин
10
Караев
3-3-2-1-1
51
Митров
2
Косогоров
62
Карпов
53
Котин
44
Корнюшин
64
Ланин
7
Маляров
15
Самойлов
50
Голубев
78
Куль
10
Гонгапшев
4
Юдинцев
27
Мануйлов
27
Мануйлов
4
Юдинцев
28
Султонов
27
Голыбин
27
Голыбин
28
Султонов
10
Караев
8
Шамкин
8
Шамкин
10
Караев
11
Апеков
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
11
Апеков
78
Куль
23
Нафиков
23
Нафиков
78
Куль
15
Самойлов
88
Миронов
88
Миронов
15
Самойлов
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Шинника», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Шинник»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»