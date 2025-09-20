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  • «КАМАЗ» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«КАМАЗ» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 15:50
КАМАЗ
20.09.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
19
Тананеев
3
Маругин
4
Юдинцев
7
Аюкин
2
Хубаев
11
Апеков
53
Дерюгин
28
Султонов
59
Моторин
10
Караев
3-3-2-1-1
51
Митров
2
Косогоров
62
Карпов
53
Котин
44
Корнюшин
64
Ланин
7
Маляров
15
Самойлов
50
Голубев
78
Куль
10
Гонгапшев
4
Юдинцев
27
Мануйлов
27
Мануйлов
4
Юдинцев
28
Султонов
27
Голыбин
27
Голыбин
28
Султонов
10
Караев
8
Шамкин
8
Шамкин
10
Караев
11
Апеков
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
11
Апеков
78
Куль
23
Нафиков
23
Нафиков
78
Куль
15
Самойлов
88
Миронов
88
Миронов
15
Самойлов
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Шинника», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Шинник»

«КАМАЗ» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник КАМАЗ
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