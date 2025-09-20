20.09.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3-2-3-1-1
1
Бауманн
21
Хайдари
13
Бернардо
7
Авдуллаху
2
Гранац
34
Цоуфал
22
Прасс
18
Бюргер
17
Туре
20
Дамар
11
Аслани
3-1-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
3
Мин-Джэ
4
Та
45
Павлович
27
Лаймер
27
Горецка
11
Джексон
7
Карл
14
Диас
9
Кейн
34
Цоуфал
25
Акпогума
25
Акпогума
34
Цоуфал
18
Бюргер
21
Премель
21
Премель
18
Бюргер
7
Авдуллаху
7
Тохумджу
7
Тохумджу
7
Авдуллаху
11
Аслани
9
Бебу
9
Бебу
11
Аслани
20
Дамар
27
Крамарич
27
Крамарич
20
Дамар
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
27
Горецка
6
Киммих
6
Киммих
27
Горецка
23
Боэ
34
Бишоф
34
Бишоф
23
Боэ
7
Карл
17
Олисе
17
Олисе
7
Карл
11
Джексон
7
Гнабри
7
Гнабри
11
Джексон
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
37
Лука Филипп
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Precious Benjamin
ЦФ
42
Давид Моква
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Precious Benjamin
ЦФ
42
Давид Моква
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
9
Офсайды
2
1
Количество передач
334
567
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.85
3.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.48
-0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Баварии», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»