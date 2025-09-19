19.09.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-5-2-1
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
6
Тессманн
8
Толиссо
9
Карабец
18
Мера
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
39
Фофана
10
Сатриано
3-3-2-1-1
12
Коффи
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
4
Камара
2
Аркю
6
Мутон
3
Экоми
93
Белькебла
14
Белхдим
30
Калумба
9
Питер
8
Толиссо
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
8
Толиссо
9
Карабец
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Карабец
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
39
Фофана
9
Морейра
9
Морейра
39
Фофана
10
Сатриано
9
9
10
Сатриано
14
Белхдим
15
Капелле
15
Капелле
14
Белхдим
6
Мутон
8
Абделли
8
Абделли
6
Мутон
30
Калумба
49
Шериф
49
Шериф
30
Калумба
27
Рао-Лисоа
29
Машин
29
Машин
27
Рао-Лисоа
Остались в запасе
Лион
Анжер
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лион - Анжер
2
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
10
Офсайды
1
1
Количество передач
582
284
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Анжер», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Анжер»
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Источник: «Бомбардир»