17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
87
Невеш
7
Кварацхелия
24
Маюлу
3-3-3-1
29
Карнесекки
4
Хин
31
Коссуну
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
47
Бернаскони
80
Муса
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
70
Мальдини
25
Мендеш
6
Забарный
6
Забарный
25
Мендеш
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
24
Маюлу
7
Кан Ин
7
Кан Ин
24
Маюлу
7
Кварацхелия
19
Мбайе
19
Мбайе
7
Кварацхелия
87
Невеш
9
Рамуш
9
Рамуш
87
Невеш
Скальвини
5
Аганор
5
Аганор
Скальвини
19
Джимсити
42
Скальвини
42
Скальвини
19
Джимсити
80
Муса
4
Брешианини
4
Брешианини
80
Муса
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
70
Мальдини
90
Крстович
90
Крстович
70
Мальдини
Остались в запасе
ПСЖ
Аталанта
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
Главный тренер
Луис Энрике
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча ПСЖ - Аталанта
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
5
11
Офсайды
3
2
Количество передач
711
343
Сейвы
2
9
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.48
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Аталанты», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Аталанта»
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Источник: «Бомбардир»