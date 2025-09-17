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  • «ПСЖ» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«ПСЖ» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября 2025, 20:50
ПСЖ
17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 0
Завершен
Аталанта
3' Маркиньос 39' Х. Кварацхелия 51' Н. Мендеш 90+1' Г. Рамуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
87
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
41
Henry Camara
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
87
Невеш
7
Кварацхелия
24
Маюлу
3-3-3-1
29
Карнесекки
4
Хин
31
Коссуну
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
47
Бернаскони
80
Муса
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
70
Мальдини
25
Мендеш
6
Забарный
6
Забарный
25
Мендеш
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
24
Маюлу
7
Кан Ин
7
Кан Ин
24
Маюлу
7
Кварацхелия
19
Мбайе
19
Мбайе
7
Кварацхелия
87
Невеш
9
Рамуш
9
Рамуш
87
Невеш
Скальвини
5
Аганор
5
Аганор
Скальвини
19
Джимсити
42
Скальвини
42
Скальвини
19
Джимсити
80
Муса
4
Брешианини
4
Брешианини
80
Муса
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
70
Мальдини
90
Крстович
90
Крстович
70
Мальдини
Остались в запасе
ПСЖ
Аталанта
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
Главный тренер
Луис Энрике
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча ПСЖ - Аталанта
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
5
11
Офсайды
3
2
Количество передач
711
343
Сейвы
2
9
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.48
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Аталанты», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Аталанта»

«ПСЖ» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта ПСЖ
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