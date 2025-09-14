14.09.2025, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
3-1-3-3
36
Наджар
3
Симакан
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
21
Коман
20
Габриэль
79
Феликс
7
Роналду
23
Яхья
3-1-2-2-2
30
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
38
Пинас
96
Н'Дорам
11
Бахебри
6
Бакли
46
Аль-Алива
9
Маолида
18
Энрике
15
Солан
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
79
Феликс
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
79
Феликс
20
Габриэль
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
23
Яхья
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
23
Яхья
15
Солан
12
12
15
Солан
11
Бахебри
70
70
11
Бахебри
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
46
Аль-Алива
19
19
46
Аль-Алива
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Холуд
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
13
Abdullah Masoud
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
13
Abdullah Masoud
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Холуд
2
2
Всего ударов по воротам
29
5
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
11
Офсайды
3
3
Количество передач
551
259
Сейвы
1
8
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
14
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Холуда», 2-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Холуд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»