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  • «Фенербахче» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Фенербахче» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 17:50
Фенербахче
14.09.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Трабзонспор
45' Ю. Эн-Несири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
94
Талиска
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
15
Стефан Савич
(К) ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Александр Зубков
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Трабзонспор
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
80
Boran Baskan
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
3
Браун
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Фред
7
Актюркоглу
17
Шиманьски
94
Талиска
21
Эн-Несири
1-1-3-3-2
24
Онана
15
Савич
44
Батагов
5
Йокушлу
26
Жаболь-Фолькарелли
11
Туфан
10
Зубков
19
Эскихеллак
11
Олаигбе
30
Онуачу
7
Мучи
5
Юкшек
28
Элмаз
28
Элмаз
5
Юкшек
17
Шиманьски
17
Кахведжи
17
Кахведжи
17
Шиманьски
94
Талиска
10
Асенсио
10
Асенсио
94
Талиска
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
7
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
7
Актюркоглу
10
Зубков
22
Банийя
22
Банийя
10
Зубков
11
Туфан
74
74
11
Туфан
11
Олаигбе
10
Вишча
10
Вишча
11
Олаигбе
7
Мучи
9
Аугусто
9
Аугусто
7
Мучи
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
80
Boran Baskan
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
80
Boran Baskan
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
4
1
3
Всего ударов по воротам
30
1
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
0
Нарушения
12
18
Офсайды
4
1
Количество передач
608
229
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
68
Удары мимо ворот
13
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
3.52
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Трабзонспора», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Трабзонспор»

«Фенербахче» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Трабзонспор Фенербахче
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