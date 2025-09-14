14.09.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-2-3-1
31
Эдерсон
3
Браун
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Фред
7
Актюркоглу
17
Шиманьски
94
Талиска
21
Эн-Несири
1-1-3-3-2
24
Онана
15
Савич
44
Батагов
5
Йокушлу
26
Жаболь-Фолькарелли
11
Туфан
10
Зубков
19
Эскихеллак
11
Олаигбе
30
Онуачу
7
Мучи
5
Юкшек
28
Элмаз
28
Элмаз
5
Юкшек
17
Шиманьски
17
Кахведжи
17
Кахведжи
17
Шиманьски
94
Талиска
10
Асенсио
10
Асенсио
94
Талиска
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
7
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
7
Актюркоглу
10
Зубков
22
Банийя
22
Банийя
10
Зубков
11
Туфан
74
74
11
Туфан
11
Олаигбе
10
Вишча
10
Вишча
11
Олаигбе
7
Мучи
9
Аугусто
9
Аугусто
7
Мучи
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
80
Boran Baskan
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
80
Boran Baskan
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
4
1
3
Всего ударов по воротам
30
1
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
0
Нарушения
12
18
Офсайды
4
1
Количество передач
608
229
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
68
Удары мимо ворот
13
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
3.52
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Трабзонспора», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Трабзонспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»