Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 17:20
Манчестер Сити
14.09.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
18' Ф. Фоден 53' Э. Холанд 68' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
22
Савиньо
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
45
Хусанов
24
Гвардиол
3
Диаш
16
Родри
14
Рейндерс
47
Фоден
20
Силва
33
О'Райли
11
Доку
9
Холанд
3-3-3-1
1
Баиндыр
23
Шоу
4
де Лигт
15
Йоро
3
Мазрауи
5
Угарте
17
Доргу
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
30
Шешко
20
Силва
15
Аке
15
Аке
20
Силва
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
9
Холанд
14
Бобб
14
Бобб
9
Холанд
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
30
Шешко
5
Каземиро
5
Каземиро
30
Шешко
3
Мазрауи
20
Мэйну
20
Мэйну
3
Мазрауи
5
Угарте
11
Зиркзее
11
Зиркзее
5
Угарте
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
8
Офсайды
2
3
Количество передач
430
501
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.63
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
4
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
3
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+