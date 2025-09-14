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Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»