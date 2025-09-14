14.09.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
45
Хусанов
24
Гвардиол
3
Диаш
16
Родри
14
Рейндерс
47
Фоден
20
Силва
33
О'Райли
11
Доку
9
Холанд
3-3-3-1
1
Баиндыр
23
Шоу
4
де Лигт
15
Йоро
3
Мазрауи
5
Угарте
17
Доргу
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
30
Шешко
20
Силва
15
Аке
15
Аке
20
Силва
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
9
Холанд
14
Бобб
14
Бобб
9
Холанд
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
30
Шешко
5
Каземиро
5
Каземиро
30
Шешко
3
Мазрауи
20
Мэйну
20
Мэйну
3
Мазрауи
5
Угарте
11
Зиркзее
11
Зиркзее
5
Угарте
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
8
Офсайды
2
3
Количество передач
430
501
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.63
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на сайте «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»