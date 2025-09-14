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  • «Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 17:05
Страсбур
14.09.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Гавр
90+1' Х. Паничелли (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Валентин Барко
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
(К) ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Гавр
1
Диав Мори
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
19
Кендри Паес
АП
42
Абдул Уаттара
АП
33
Ogbonna Chizurum
ЦФ
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
26
Саймон Эбоног
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-3-2-1-1
39
Пендерс
33
Чилвел
19
Сарр
6
Дукуре
4
Барко
83
Луиш
24
Хегсберг
80
Лемарешаль
18
Амугу
22
Морейра
9
Паничелли
3-3-2-1-1
1
Мори
13
Дукуре
12
Санганте
4
Льорис
77
Него
7
Туре
28
Зуауи
30
Ндиайе
8
Кехта
22
Сумаре
38
Саматта
83
Луиш
29
Эль-Мурабе
29
Эль-Мурабе
83
Луиш
80
Лемарешаль
19
Паес
19
Паес
80
Лемарешаль
33
Чилвел
42
Уаттара
42
Уаттара
33
Чилвел
18
Амугу
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
18
Амугу
22
Морейра
20
Годо
20
Годо
22
Морейра
30
Ндиайе
15
Секо
15
Секо
30
Ндиайе
8
Кехта
4
Юте-Кинкуэ
4
Юте-Кинкуэ
8
Кехта
7
Туре
26
Эбоног
26
Эбоног
7
Туре
13
Дукуре
30
Хадра
30
Хадра
13
Дукуре
12
Санганте
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Санганте
Остались в запасе
Страсбур
Гавр
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
33
Ogbonna Chizurum
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
7
Юнес Намли
ЦП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
33
Ogbonna Chizurum
ЦФ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
7
Юнес Намли
ЦП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Страсбур - Гавр
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
16
Офсайды
1
1
Количество передач
453
467
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Гавра», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Гавр»

«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Страсбур
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