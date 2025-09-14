14.09.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 4 тур
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
3-3-2-1-1
39
Пендерс
33
Чилвел
19
Сарр
6
Дукуре
4
Барко
83
Луиш
24
Хегсберг
80
Лемарешаль
18
Амугу
22
Морейра
9
Паничелли
3-3-2-1-1
1
Мори
13
Дукуре
12
Санганте
4
Льорис
77
Него
7
Туре
28
Зуауи
30
Ндиайе
8
Кехта
22
Сумаре
38
Саматта
83
Луиш
29
Эль-Мурабе
29
Эль-Мурабе
83
Луиш
80
Лемарешаль
19
Паес
19
Паес
80
Лемарешаль
33
Чилвел
42
Уаттара
42
Уаттара
33
Чилвел
18
Амугу
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
18
Амугу
22
Морейра
20
Годо
20
Годо
22
Морейра
30
Ндиайе
15
Секо
15
Секо
30
Ндиайе
8
Кехта
4
Юте-Кинкуэ
4
Юте-Кинкуэ
8
Кехта
7
Туре
26
Эбоног
26
Эбоног
7
Туре
13
Дукуре
30
Хадра
30
Хадра
13
Дукуре
12
Санганте
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Санганте
Остались в запасе
Страсбур
Гавр
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
33
Ogbonna Chizurum
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
7
Юнес Намли
ЦП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
33
Ogbonna Chizurum
ЦФ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
7
Юнес Намли
ЦП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Страсбур - Гавр
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
16
Офсайды
1
1
Количество передач
453
467
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Гавра», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Гавр»
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Источник: «Бомбардир»