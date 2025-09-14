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  • «Кайрат» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Кайрат» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 13:50
Кайрат
14.09.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Актобе
52' Д. Сатпаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
55
Валерий Громыко
АП
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
20
Георгий Жуков
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
3-3-1-2
1
Анарбеков
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
55
Громыко
7
Жоржинью
12
Сатпаев
4-2-2-2
25
Влад
5
Каиров
26
Анджелкович
6
Касым
31
Танжариков
20
Жуков
4
Уче
12
Думбуя
18
Жан
22
Сейдахмет
11
Шушеначев
15
Арад
6
Садыбеков
6
Садыбеков
15
Арад
24
Мрынский
33
Станоев
33
Станоев
24
Мрынский
12
Сатпаев
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
26
Анджелкович
4
Кусяпов
4
Кусяпов
26
Анджелкович
22
Сейдахмет
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
22
Сейдахмет
31
Танжариков
10
Умаев
10
Умаев
31
Танжариков
20
Жуков
18
Швырев
18
Швырев
20
Жуков
12
Думбуя
7
Соса
7
Соса
12
Думбуя
Остались в запасе
Кайрат
Актобе
82
Шерхан Калмурза
ВР
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Игорь Трофимец
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Кайрат - Актобе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Актобе», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Актобе»

«Кайрат» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Кайрат
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