14.09.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-3-1-2
1
Анарбеков
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
55
Громыко
7
Жоржинью
12
Сатпаев
4-2-2-2
25
Влад
5
Каиров
26
Анджелкович
6
Касым
31
Танжариков
20
Жуков
4
Уче
12
Думбуя
18
Жан
22
Сейдахмет
11
Шушеначев
15
Арад
6
Садыбеков
6
Садыбеков
15
Арад
24
Мрынский
33
Станоев
33
Станоев
24
Мрынский
12
Сатпаев
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
26
Анджелкович
4
Кусяпов
4
Кусяпов
26
Анджелкович
22
Сейдахмет
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
22
Сейдахмет
31
Танжариков
10
Умаев
10
Умаев
31
Танжариков
20
Жуков
18
Швырев
18
Швырев
20
Жуков
12
Думбуя
7
Соса
7
Соса
12
Думбуя
Остались в запасе
Кайрат
Актобе
82
Шерхан Калмурза
ВР
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Игорь Трофимец
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
31
Диас Реимов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Кайрат - Актобе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Актобе», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»