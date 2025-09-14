Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Актобе», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Актобе»