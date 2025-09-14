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  • «Сельта» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Сельта» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 13:50
Сельта
14.09.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
90+2' Б. Иглесиас (П)
12' В. Ванат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
23
Иван Мартин
АП
22
Ясер Асприлья
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Жирона
25
Доминик Ливакович
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Раду
6
Фернандес
5
Каррейра
30
Мингеса
23
Домингес
20
Родригес
5
Сотело
6
Мориба
9
Хутгла
11
Дуран
10
Аспас
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
22
Рейс
11
Алекс Морено
21
Унаи
27
Витсель
23
Мартин
22
Асприлья
73
Рока
19
Ванат
20
Родригес
15
Старфельт
15
Старфельт
20
Родригес
5
Каррейра
17
Руэда
17
Руэда
5
Каррейра
10
Аспас
23
Альварес
23
Альварес
10
Аспас
11
Дуран
15
Сарагоса
15
Сарагоса
11
Дуран
9
Хутгла
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Хутгла
22
Мартинес
16
Франкес
16
Франкес
22
Мартинес
23
Мартин
14
Солис
14
Солис
23
Мартин
21
Унаи
6
ван де Бек
6
ван де Бек
21
Унаи
19
Ванат
17
Хиль
17
Хиль
19
Ванат
73
Рока
10
Порту
10
Порту
73
Рока
Остались в запасе
Сельта
Жирона
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Доминик Ливакович
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Сельта - Жирона
4
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
7
9
Офсайды
0
3
Количество передач
620
437
Сейвы
7
6
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Жироны», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Жирона»

«Сельта» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Сельта
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