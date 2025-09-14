14.09.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-2-1-2
13
Раду
6
Фернандес
5
Каррейра
30
Мингеса
23
Домингес
20
Родригес
5
Сотело
6
Мориба
9
Хутгла
11
Дуран
10
Аспас
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
22
Рейс
11
Алекс Морено
21
Унаи
27
Витсель
23
Мартин
22
Асприлья
73
Рока
19
Ванат
20
Родригес
15
Старфельт
15
Старфельт
20
Родригес
5
Каррейра
17
Руэда
17
Руэда
5
Каррейра
10
Аспас
23
Альварес
23
Альварес
10
Аспас
11
Дуран
15
Сарагоса
15
Сарагоса
11
Дуран
9
Хутгла
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Хутгла
22
Мартинес
16
Франкес
16
Франкес
22
Мартинес
23
Мартин
14
Солис
14
Солис
23
Мартин
21
Унаи
6
ван де Бек
6
ван де Бек
21
Унаи
19
Ванат
17
Хиль
17
Хиль
19
Ванат
73
Рока
10
Порту
10
Порту
73
Рока
Остались в запасе
Сельта
Жирона
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Доминик Ливакович
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
8
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Сельта - Жирона
4
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
7
9
Офсайды
0
3
Количество передач
620
437
Сейвы
7
6
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Жироны», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»