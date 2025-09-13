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  • «Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 20:50
Атлетико
13.09.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
9' П. Барриос 52' Н. Гонсалес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
31
Гонсалес
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
3-1-2-2-2
1
Жуниор
15
Моуриньо
8
Фойт
23
Кардона
12
Вейга
18
Парти
10
Парехо
17
Бьюкенан
10
Молейро
9
Микаутадзе
19
Пепе
Ганцко
22
Галан
22
Галан
Ганцко
13
Руджери
17
Ганцко
17
Ганцко
13
Руджери
24
Ле Норман
18
Пубиль
18
Пубиль
24
Ле Норман
31
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
31
Гонсалес
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
23
Кардона
23
Педраса
23
Педраса
23
Кардона
18
Парти
18
Гуйе
18
Гуйе
18
Парти
10
Молейро
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
19
Пепе
7
Перес
7
Перес
19
Пепе
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Науэль Молина
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Науэль Молина
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
2
4
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
15
Офсайды
1
0
Количество передач
626
396
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Вильярреала», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Вильярреал»

«Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Атлетико
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