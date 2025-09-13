13.09.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
4-4-1-1
1
Сивера
14
Теналья
24
Диарра
24
Гарсес
17
Кастро
18
Гуриди
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
7
Висенте
9
Диас
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
9
Уильямс
19
Изета
19
Изета
9
Уильямс
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
24
Диарра
33
Парада
33
Парада
24
Диарра
10
Аленья
16
Пачеко
16
Пачеко
10
Аленья
18
Гуриди
4
Суарес
4
Суарес
18
Гуриди
9
Диас
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Диас
7
Висенте
15
Бойе
15
Бойе
7
Висенте
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
26
Mikel Santos
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетик - Алавес
4
3
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
17
21
Офсайды
2
1
Количество передач
456
349
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Алавеса», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»