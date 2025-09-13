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  • «Атлетик» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Атлетик» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 18:20
Атлетик
13.09.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Алавес
57' А. Беренгер (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
20
Алехандро Рего
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
4-4-1-1
1
Сивера
14
Теналья
24
Диарра
24
Гарсес
17
Кастро
18
Гуриди
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
7
Висенте
9
Диас
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
9
Уильямс
19
Изета
19
Изета
9
Уильямс
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
24
Диарра
33
Парада
33
Парада
24
Диарра
10
Аленья
16
Пачеко
16
Пачеко
10
Аленья
18
Гуриди
4
Суарес
4
Суарес
18
Гуриди
9
Диас
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Диас
7
Висенте
15
Бойе
15
Бойе
7
Висенте
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
26
Mikel Santos
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетик - Алавес
4
3
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
17
21
Офсайды
2
1
Количество передач
456
349
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Алавеса», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Алавес»

«Атлетик» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Атлетик
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