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  • «Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 15:20
Хайденхайм
13.09.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
34' С. Гирасси 45+6' М. Байер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
1
Диант Рамай
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К) ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
31
Сирлорд Конте
ПВ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
4-2-3-1
1
Рамай
23
Пакярада
23
Гимбер
6
Майнка
23
Траоре
3
Шеппнер
20
Кербер
21
Ибрагимович
21
Бек
17
Хонзак
11
Зивзивадзе
3-2-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
3
Антон
27
Коуто
24
Свенссон
13
Гросс
8
Нмеча
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
23
Пакярада
19
Ференбах
19
Ференбах
23
Пакярада
21
Ибрагимович
4
Зирслебен
4
Зирслебен
21
Ибрагимович
23
Гимбер
2
Буш
2
Буш
23
Гимбер
21
Бек
31
Конте
31
Конте
21
Бек
17
Хонзак
29
Кауфманн
29
Кауфманн
17
Хонзак
8
Нмеча
39
Мане
39
Мане
8
Нмеча
26
Рюэрсон
6
Озкан
6
Озкан
26
Рюэрсон
13
Гросс
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
13
Гросс
14
Адейеми
7
Беллингем
7
Беллингем
14
Адейеми
14
Байер
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
14
Байер
Остались в запасе
Хайденхайм
Боруссия Д
22
Кевин Мюллер
ВР
16
Юлиан Нихуэс
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
16
Юлиан Нихуэс
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Хайденхайм - Боруссия Д
2
1
3
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
5
9
Офсайды
2
2
Количество передач
253
786
Сейвы
6
1
Точность передач %
69
90
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.76
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Боруссии» Дортмунд, 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд

«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Хайденхайм
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