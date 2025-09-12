12.09.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-2-2-2-1
1
Нюланд
23
Ньянзу
23
Маркао
3
Аспиликуэта
6
Агум
3
Менди
24
Санчес
8
Гудель
11
Варгас
7
Гонсалес
16
Ромеро
3-2-2-3
1
Дитуро
6
Бигас
15
Нуньес
23
Чуст
22
Аффенгрубер
17
Педроса
14
Фебас
18
Нету
19
Силва
17
Мир
29
7
Гонсалес
17
Суасо
17
Суасо
7
Гонсалес
23
Ньянзу
5
Кастрин
5
Кастрин
23
Ньянзу
24
Санчес
24
Янузай
24
Янузай
24
Санчес
11
Варгас
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Варгас
8
Гудель
4
Санчес
4
Санчес
8
Гудель
17
Педроса
27
Петро
27
Петро
17
Педроса
23
Чуст
22
Форт
22
Форт
23
Чуст
18
Нету
18
Дональд
18
Дональд
18
Нету
29
4
Мендоса
4
Мендоса
29
17
Мир
30
Родригес
30
Родригес
17
Мир
Остались в запасе
Севилья
Эльче
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Севилья - Эльче
4
3
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
23
19
Офсайды
1
0
Количество передач
392
359
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Эльче», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»