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  • «Севилья» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

«Севилья» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

12 сентября 2025, 20:50
Севилья
12.09.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
28' И. Ромеро 85' П. Фернандес
54' А. Силва 70' Р. Мир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
3
Батиста Менди
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
29
Ali Houary
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нюланд
23
Ньянзу
23
Маркао
3
Аспиликуэта
6
Агум
3
Менди
24
Санчес
8
Гудель
11
Варгас
7
Гонсалес
16
Ромеро
3-2-2-3
1
Дитуро
6
Бигас
15
Нуньес
23
Чуст
22
Аффенгрубер
17
Педроса
14
Фебас
18
Нету
19
Силва
17
Мир
29
7
Гонсалес
17
Суасо
17
Суасо
7
Гонсалес
23
Ньянзу
5
Кастрин
5
Кастрин
23
Ньянзу
24
Санчес
24
Янузай
24
Янузай
24
Санчес
11
Варгас
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Варгас
8
Гудель
4
Санчес
4
Санчес
8
Гудель
17
Педроса
27
Петро
27
Петро
17
Педроса
23
Чуст
22
Форт
22
Форт
23
Чуст
18
Нету
18
Дональд
18
Дональд
18
Нету
29
4
Мендоса
4
Мендоса
29
17
Мир
30
Родригес
30
Родригес
17
Мир
Остались в запасе
Севилья
Эльче
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Севилья - Эльче
4
3
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
23
19
Офсайды
1
0
Количество передач
392
359
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Эльче», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Эльче»

«Севилья» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Севилья
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