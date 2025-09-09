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  • Азербайджан – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025

Азербайджан – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025

9 сентября 2025, 17:50
Азербайджан
09.09.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Украина
72' Э. Махмудов (П)
51' Г. Судаков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
(К) ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
21
Иван Калюжный
ЦП
18
Олег Очеретко
АП
24
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Азербайджан
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
16
Джейхун Нуриев
АП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
22
Назар Волошин
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
3-2-5
12
Махаммадалиев
14
Бадалов
4
Мустафазаде
21
Алиев
6
Хайбулаев
8
Махмудов
3
Джафаргулиев
9
Дадашов
10
Эмрели
22
Ахмадзада
5
Кривоцюк
4-1-3-2
12
Трубин
2
Конопля
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
21
Калюжный
20
Зубков
8
Судаков
24
Бондаренко
11
Ванат
18
Очеретко
21
Алиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
21
Алиев
9
Дадашов
11
Нуриев
11
Нуриев
9
Дадашов
10
Эмрели
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
10
Эмрели
22
Ахмадзада
7
Байрамов
7
Байрамов
22
Ахмадзада
6
Хайбулаев
24
24
6
Хайбулаев
17
Зинченко
2
Михайличенко
2
Михайличенко
17
Зинченко
18
Очеретко
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Очеретко
21
Калюжный
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
21
Калюжный
24
Бондаренко
22
Волошин
22
Волошин
24
Бондаренко
11
Ванат
11
Довбик
11
Довбик
11
Ванат
Остались в запасе
Азербайджан
Украина
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Айхан Аббасов
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
4
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
4
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Азербайджан - Украина
2
3
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
200
558
Сейвы
4
1
Точность передач %
68
84
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Украины, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина

Азербайджан – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Азербайджан
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