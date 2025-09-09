09.09.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Азербайджан
Азербайджан
3-2-5
12
Махаммадалиев
14
Бадалов
4
Мустафазаде
21
Алиев
6
Хайбулаев
8
Махмудов
3
Джафаргулиев
9
Дадашов
10
Эмрели
22
Ахмадзада
5
Кривоцюк
4-1-3-2
12
Трубин
2
Конопля
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
21
Калюжный
20
Зубков
8
Судаков
24
Бондаренко
11
Ванат
18
Очеретко
21
Алиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
21
Алиев
9
Дадашов
11
Нуриев
11
Нуриев
9
Дадашов
10
Эмрели
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
10
Эмрели
22
Ахмадзада
7
Байрамов
7
Байрамов
22
Ахмадзада
6
Хайбулаев
24
24
6
Хайбулаев
17
Зинченко
2
Михайличенко
2
Михайличенко
17
Зинченко
18
Очеретко
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Очеретко
21
Калюжный
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
21
Калюжный
24
Бондаренко
22
Волошин
22
Волошин
24
Бондаренко
11
Ванат
11
Довбик
11
Довбик
11
Ванат
Остались в запасе
Азербайджан
Украина
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Айхан Аббасов
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
4
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
4
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Азербайджан - Украина
2
3
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
200
558
Сейвы
4
1
Точность передач %
68
84
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Украины, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»