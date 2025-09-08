08.09.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 6 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Беларусь
Беларусь
3-3-1-2-1
21
Лапоухов
15
Пархоменко
20
Волков
5
Калинин
2
Печенин
6
Мякиш
13
Карпович
3
Забелин
9
Эбонг
18
Малашевич
11
Барковский
4-4-1-1
1
Ганн
22
Джонстон
15
Суттар
16
Маккена
3
Робертсон
8
Гилмор
7
МакГинн
4
Мактоминей
19
Фергюсон
17
Доук
10
Адамс
2
Печенин
18
Малькевич
18
Малькевич
2
Печенин
13
Карпович
22
Пигас
22
Пигас
13
Карпович
20
Волков
8
Демченко
8
Демченко
20
Волков
6
Мякиш
10
Громыко
10
Громыко
6
Мякиш
18
Малашевич
23
Мельниченко
23
Мельниченко
18
Малашевич
22
Джонстон
2
Хики
2
Хики
22
Джонстон
4
Мактоминей
14
Миллер
14
Миллер
4
Мактоминей
8
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Гилмор
17
Доук
11
Кристи
11
Кристи
17
Доук
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
Остались в запасе
Беларусь
Шотландия
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Никита Корзун
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
21
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Карлос Алос
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кирон Боуи
ЦФ
18
Джордж Херст
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Никита Корзун
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
21
Роман Пасевич
ЛВ
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кирон Боуи
ЦФ
18
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Беларусь - Шотландия
2
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
262
754
Сейвы
6
3
Точность передач %
71
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.72
2.3
Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Шотландии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Шотландия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»