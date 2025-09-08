08.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
4-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
2
Жиров
5
Гатин
15
Кочиев
70
Левин
77
Самойлов
17
Н'Диайе
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
88
Эза
4-3-3
1
Фадеев
23
Рогочий
23
Иванников
17
Каптилович
66
Петин
7
Джебов
91
Столяров
55
Гапеев
77
Библик
25
Гуляев
11
Пополитов
10
Гаджимурадов
2
Гапечкин
2
Гапечкин
10
Гаджимурадов
5
Гатин
16
Пушкарев
16
Пушкарев
5
Гатин
17
Н'Диайе
11
Носов
11
Носов
17
Н'Диайе
88
Эза
29
Урванцев
29
Урванцев
88
Эза
17
Каптилович
38
Топинка
38
Топинка
17
Каптилович
25
Гуляев
17
Гурылев
17
Гурылев
25
Гуляев
7
Джебов
87
Филев
87
Филев
7
Джебов
Остались в запасе
Челябинск
Чайка
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Криушичев
ЦФ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Криушичев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Челябинск - Чайка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Чайки», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Чайка»
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Источник: «Бомбардир»