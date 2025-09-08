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  • «Челябинск» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

«Челябинск» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

8 сентября 2025, 15:50
Челябинск
08.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Чайка
51' В. Эза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Баба Н'Диайе
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
66
Юрий Петин
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
23
Дмитрий Иванников
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
7
Абдулло Джебов
ЦП
91
Даниил Столяров
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЦП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
25
Егор Гуляев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Криушичев
ЦФ
17
Антон Гурылев
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
4-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
2
Жиров
5
Гатин
15
Кочиев
70
Левин
77
Самойлов
17
Н'Диайе
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
88
Эза
4-3-3
1
Фадеев
23
Рогочий
23
Иванников
17
Каптилович
66
Петин
7
Джебов
91
Столяров
55
Гапеев
77
Библик
25
Гуляев
11
Пополитов
10
Гаджимурадов
2
Гапечкин
2
Гапечкин
10
Гаджимурадов
5
Гатин
16
Пушкарев
16
Пушкарев
5
Гатин
17
Н'Диайе
11
Носов
11
Носов
17
Н'Диайе
88
Эза
29
Урванцев
29
Урванцев
88
Эза
17
Каптилович
38
Топинка
38
Топинка
17
Каптилович
25
Гуляев
17
Гурылев
17
Гурылев
25
Гуляев
7
Джебов
87
Филев
87
Филев
7
Джебов
Остались в запасе
Челябинск
Чайка
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Криушичев
ЦФ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Криушичев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Челябинск - Чайка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Чайки», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Чайка»

«Челябинск» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Челябинск
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