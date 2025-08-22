22.08.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
3-2-2-1-1
12
Коффи
21
Лефор
4
Камара
29
Куркуль
2
Аркю
3
Экоми
93
Белькебла
14
Белхдим
49
Шериф
22
Леполь
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Дембеле
14
Дуэ
19
Мбайе
19
Мбайе
14
Дуэ
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
3
Экоми
29
Анен
29
Анен
3
Экоми
27
Рао-Лисоа
24
Бьюмла
24
Бьюмла
27
Рао-Лисоа
49
Шериф
18
Аллевина
18
Аллевина
49
Шериф
29
Куркуль
15
Капелле
15
Капелле
29
Куркуль
14
Белхдим
29
Машин
29
Машин
14
Белхдим
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Oumar Pona
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
38
Ilann Garin
ЦП
9
Проспер Питер
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Остались в запасе
40
Oumar Pona
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
38
Ilann Garin
ЦП
9
Проспер Питер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча ПСЖ - Анжер
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
83
17
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
0
Нарушения
3
9
Офсайды
1
1
Количество передач
982
197
Сейвы
0
3
Точность передач %
93
72
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
13
0
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Анжера», 2-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»