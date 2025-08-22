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  • «ПСЖ» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

«ПСЖ» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

22 августа 2025, 20:35
ПСЖ
22.08.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
50' Ф. Руис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Анжер
40
Oumar Pona
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
15
Пьеррик Капелле
ЛП
38
Ilann Garin
ЦП
9
Проспер Питер
ЦФ
29
Ланрой Машин
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
3-2-2-1-1
12
Коффи
21
Лефор
4
Камара
29
Куркуль
2
Аркю
3
Экоми
93
Белькебла
14
Белхдим
49
Шериф
22
Леполь
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Дембеле
14
Дуэ
19
Мбайе
19
Мбайе
14
Дуэ
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
3
Экоми
29
Анен
29
Анен
3
Экоми
27
Рао-Лисоа
24
Бьюмла
24
Бьюмла
27
Рао-Лисоа
49
Шериф
18
Аллевина
18
Аллевина
49
Шериф
29
Куркуль
15
Капелле
15
Капелле
29
Куркуль
14
Белхдим
29
Машин
29
Машин
14
Белхдим
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Oumar Pona
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
38
Ilann Garin
ЦП
9
Проспер Питер
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Остались в запасе
40
Oumar Pona
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
38
Ilann Garin
ЦП
9
Проспер Питер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча ПСЖ - Анжер
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
83
17
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
0
Нарушения
3
9
Офсайды
1
1
Количество передач
982
197
Сейвы
0
3
Точность передач %
93
72
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
13
0
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Анжера», 2-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Анжер»

«ПСЖ» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер ПСЖ
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