21.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-3-2
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
20
Садовничий
19
Кучинский
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
17
Сучков
9
Пушняков
4-1-1-3-1
13
Баталья
20
Баллиу
33
Вертроувд
24
Лежен
18
Эспино
6
Гумбау
8
Лопес
21
Перес
8
Трехо
11
Нтека
10
Камельо
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
17
Сучков
7
Клочков
7
Клочков
17
Сучков
88
Савицкий
10
Борубаев
10
Борубаев
88
Савицкий
9
Пушняков
17
Зубович
17
Зубович
9
Пушняков
19
Кучинский
18
Кравцов
18
Кравцов
19
Кучинский
20
Баллиу
17
Рацу
17
Рацу
20
Баллиу
8
Лопес
4
Диас
4
Диас
8
Лопес
8
Трехо
18
Гарсия
18
Гарсия
8
Трехо
21
Перес
7
Палазон
7
Палазон
21
Перес
11
Нтека
19
де Фрутос
19
де Фрутос
11
Нтека
Остались в запасе
Неман
Райо Вальекано
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Райо Вальекано
2
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
10
Нарушения
13
12
Офсайды
1
3
Количество передач
212
665
Сейвы
5
4
Точность передач %
59
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Райо Вальекано», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»