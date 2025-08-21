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  • «Неман» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

«Неман» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

21 августа 2025, 19:50
Неман
21.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Райо Вальекано
77' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
(К) ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
(К) АП
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
33
Исаак Нгома
ПВ
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
4-1-3-2
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
20
Садовничий
19
Кучинский
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
17
Сучков
9
Пушняков
4-1-1-3-1
13
Баталья
20
Баллиу
33
Вертроувд
24
Лежен
18
Эспино
6
Гумбау
8
Лопес
21
Перес
8
Трехо
11
Нтека
10
Камельо
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
17
Сучков
7
Клочков
7
Клочков
17
Сучков
88
Савицкий
10
Борубаев
10
Борубаев
88
Савицкий
9
Пушняков
17
Зубович
17
Зубович
9
Пушняков
19
Кучинский
18
Кравцов
18
Кравцов
19
Кучинский
20
Баллиу
17
Рацу
17
Рацу
20
Баллиу
8
Лопес
4
Диас
4
Диас
8
Лопес
8
Трехо
18
Гарсия
18
Гарсия
8
Трехо
21
Перес
7
Палазон
7
Палазон
21
Перес
11
Нтека
19
де Фрутос
19
де Фрутос
11
Нтека
Остались в запасе
Неман
Райо Вальекано
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Райо Вальекано
2
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
10
Нарушения
13
12
Офсайды
1
3
Количество передач
212
665
Сейвы
5
4
Точность передач %
59
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Райо Вальекано», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Райо Вальекано»

«Неман» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Райо Вальекано Неман
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