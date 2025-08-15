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  • «Ренн» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

«Ренн» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

15 августа 2025, 20:35
Ренн
15.08.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
90+1' Л. Бляс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
95
Махди Камара
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
4-3-2-1
30
Самба
26
Мерлен
48
Айт-Будлаль
5
Жаке
24
Руо
32
Ридер
42
Фофана
21
Ронжье
95
Франковски
11
Аль-Тамари
75
Мейте
3-4-2-1
28
Рульи
4
Иган-Райли
26
Балерди
62
Мурильо
19
Кондогбиа
12
Рабьо
23
Хейбьерг
7
Гомес
11
Гринвуд
11
Роу
9
Гуири
95
Франковски
18
Нагида
18
Нагида
95
Франковски
75
Мейте
3
Ву
3
Ву
75
Мейте
32
Ридер
95
Камара
95
Камара
32
Ридер
42
Фофана
10
Бляс
10
Бляс
42
Фофана
11
Аль-Тамари
7
Салах
7
Салах
11
Аль-Тамари
62
Мурильо
25
Гарсия
25
Гарсия
62
Мурильо
7
Гомес
50
Бакола
50
Бакола
7
Гомес
11
Роу
7
Обамеянг
7
Обамеянг
11
Роу
19
Кондогбиа
22
Веа
22
Веа
19
Кондогбиа
9
Гуири
47
Ваз
47
Ваз
9
Гуири
Остались в запасе
Ренн
Марсель
80
Доган Алемдар
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ренн - Марсель
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
24
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
12
Нарушения
8
11
Офсайды
5
0
Количество передач
283
701
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
2
13
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Марселя», 1-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Марсель»

«Ренн» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Ренн
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