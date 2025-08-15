15.08.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-3-2-1
30
Самба
26
Мерлен
48
Айт-Будлаль
5
Жаке
24
Руо
32
Ридер
42
Фофана
21
Ронжье
95
Франковски
11
Аль-Тамари
75
Мейте
3-4-2-1
28
Рульи
4
Иган-Райли
26
Балерди
62
Мурильо
19
Кондогбиа
12
Рабьо
23
Хейбьерг
7
Гомес
11
Гринвуд
11
Роу
9
Гуири
95
Франковски
18
Нагида
18
Нагида
95
Франковски
75
Мейте
3
Ву
3
Ву
75
Мейте
32
Ридер
95
Камара
95
Камара
32
Ридер
42
Фофана
10
Бляс
10
Бляс
42
Фофана
11
Аль-Тамари
7
Салах
7
Салах
11
Аль-Тамари
62
Мурильо
25
Гарсия
25
Гарсия
62
Мурильо
7
Гомес
50
Бакола
50
Бакола
7
Гомес
11
Роу
7
Обамеянг
7
Обамеянг
11
Роу
19
Кондогбиа
22
Веа
22
Веа
19
Кондогбиа
9
Гуири
47
Ваз
47
Ваз
9
Гуири
Остались в запасе
Ренн
Марсель
80
Доган Алемдар
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ренн - Марсель
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
24
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
12
Нарушения
8
11
Офсайды
5
0
Количество передач
283
701
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
2
13
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Марселя», 1-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»