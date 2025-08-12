12.08.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
4-2-1-1-2
1
Трубин
26
Даль
14
Силва
30
Отаменди
37
Дедич
8
Эушнес
5
Барренечеа
5
Риос
21
Шельдеруп
29
Иванович
14
Павлидис
3-2-2-2-1
23
Диуф
33
Менди
35
Ба
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
3
Бар
23
Луше
39
Кулибали
26
Буанани
21
Янссон
9
Моффи
5
Барренечеа
12
Флорентину
12
Флорентину
5
Барренечеа
29
Иванович
18
Баррейро
18
Баррейро
29
Иванович
8
Эушнес
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Эушнес
21
Шельдеруп
25
Престианни
25
Престианни
21
Шельдеруп
14
Павлидис
9
Араужо
9
Араужо
14
Павлидис
92
Клосс
84
84
92
Клосс
39
Кулибали
10
Диоп
10
Диоп
39
Кулибали
26
Буанани
33
Бернардо
33
Бернардо
26
Буанани
21
Янссон
27
Бога
27
Бога
21
Янссон
9
Моффи
17
17
9
Моффи
Остались в запасе
Бенфика
Ницца
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Максим Дюпе
ВР
50
Theo Bruyere
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
50
Theo Bruyere
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Бенфика - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
536
370
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Ниццы», 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»