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  • «Бенфика» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

«Бенфика» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

12 августа 2025, 20:50
Бенфика
12.08.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Ницца
18' Ф. Эушнес 27' А. Шельдеруп
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
(К) ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
12
Флорентину
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
50
Theo Bruyere
ВР
84
Hamza Koutoune
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
10
Софьян Диоп
АП
33
Габен Бернардо
АП
17
Bernard Nguene
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Трубин
26
Даль
14
Силва
30
Отаменди
37
Дедич
8
Эушнес
5
Барренечеа
5
Риос
21
Шельдеруп
29
Иванович
14
Павлидис
3-2-2-2-1
23
Диуф
33
Менди
35
Ба
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
3
Бар
23
Луше
39
Кулибали
26
Буанани
21
Янссон
9
Моффи
5
Барренечеа
12
Флорентину
12
Флорентину
5
Барренечеа
29
Иванович
18
Баррейро
18
Баррейро
29
Иванович
8
Эушнес
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Эушнес
21
Шельдеруп
25
Престианни
25
Престианни
21
Шельдеруп
14
Павлидис
9
Араужо
9
Араужо
14
Павлидис
92
Клосс
84
84
92
Клосс
39
Кулибали
10
Диоп
10
Диоп
39
Кулибали
26
Буанани
33
Бернардо
33
Бернардо
26
Буанани
21
Янссон
27
Бога
27
Бога
21
Янссон
9
Моффи
17
17
9
Моффи
Остались в запасе
Бенфика
Ницца
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Максим Дюпе
ВР
50
Theo Bruyere
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
50
Theo Bruyere
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Бенфика - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
536
370
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Ниццы», 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика»«Ницца»

«Бенфика» – «Ницца»: смотреть онлайн 12 августа

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ницца Бенфика
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