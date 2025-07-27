Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-1-1-3-2
1
Голубев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
24
Кахидзе
8
Кантария
25
Ситдиков
7
Никитин
8
Сухомлинов
7
Шильцов
9
Котик
53
Моисеев
3-2-3-2
25
Солдатенко
99
Костин
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
90
Роганович
70
Червяков
8
Шамкин
11
Алыкулов
21
Галоян
7
Юшин
8
Сухомлинов
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Кантария
6
Родин
6
Родин
8
Кантария
7
Шильцов
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Шильцов
9
Котик
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Котик
8
Шамкин
15
Данилкин
15
Данилкин
8
Шамкин
99
Костин
5
Москвичев
5
Москвичев
99
Костин
7
Юшин
26
Байтуков
26
Байтуков
7
Юшин
11
Алыкулов
2
Манелов
2
Манелов
11
Алыкулов
70
Червяков
9
Чупаев
9
Чупаев
70
Червяков
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Егор Бурхин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Егор Бурхин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Торпедо», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Торпедо»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»