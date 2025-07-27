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  • «Нефтехимик» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

«Нефтехимик» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

27 июля 2025, 15:50
Нефтехимик
27.07.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
21
Артур Галоян
АП
8
Даниил Шамкин
АП
7
Александр Юшин
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Егор Бурхин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
20
Егор Сысоев
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Голубев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
24
Кахидзе
8
Кантария
25
Ситдиков
7
Никитин
8
Сухомлинов
7
Шильцов
9
Котик
53
Моисеев
3-2-3-2
25
Солдатенко
99
Костин
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
90
Роганович
70
Червяков
8
Шамкин
11
Алыкулов
21
Галоян
7
Юшин
8
Сухомлинов
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Кантария
6
Родин
6
Родин
8
Кантария
7
Шильцов
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Шильцов
9
Котик
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Котик
8
Шамкин
15
Данилкин
15
Данилкин
8
Шамкин
99
Костин
5
Москвичев
5
Москвичев
99
Костин
7
Юшин
26
Байтуков
26
Байтуков
7
Юшин
11
Алыкулов
2
Манелов
2
Манелов
11
Алыкулов
70
Червяков
9
Чупаев
9
Чупаев
70
Червяков
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Егор Бурхин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Егор Бурхин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Торпедо», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Торпедо»

«Нефтехимик» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Нефтехимик
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