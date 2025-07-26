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  • «Сокол» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

«Сокол» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

26 июля 2025, 16:50
Сокол
26.07.2025, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
7
Абдулло Джебов
ЦП
91
Даниил Столяров
ЦП
83
Николай Ищенко
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
70
Глеб Бахарев
ЦФ
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЦЗ
66
Юрий Петин
ЦЗ
18
Иван Иванов
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЦП
17
Антон Гурылев
ЦФ
25
Егор Гуляев
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
11
Максим Криушичев
ЦФ
3-3-1-1-2
36
Левашов
33
Глойдман
6
Печенкин
5
Ковачевич
43
Шайхтдинов
10
Мухин
2
Чуриков
69
Ермолин
77
Лазарев
9
Шпитальный
53
Грибов
4-2-1-3
1
Фадеев
2
Пелих
23
Рогочий
17
Каптилович
27
Крутовских
7
Джебов
91
Столяров
88
Маркелов
77
Библик
11
Пополитов
83
Ищенко
10
Мухин
51
Синяк
51
Синяк
10
Мухин
53
Грибов
13
Киреенко
13
Киреенко
53
Грибов
69
Ермолин
70
Бахарев
70
Бахарев
69
Ермолин
2
Пелих
23
Иванников
23
Иванников
2
Пелих
7
Джебов
18
Иванов
18
Иванов
7
Джебов
Филев
17
Гурылев
17
Гурылев
Филев
11
Пополитов
25
Гуляев
25
Гуляев
11
Пополитов
87
Филев
87
Филев
17
Каптилович
11
Криушичев
11
Криушичев
17
Каптилович
Остались в запасе
Сокол
Чайка
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
Главный тренер
Младен Кашчелан
96
Иван Сорочинский
ВР
66
Юрий Петин
ЦЗ
55
Вадим Гапеев
ЦП
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
66
Юрий Петин
ЦЗ
55
Вадим Гапеев
ЦП
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Сокол - Чайка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Чайки», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Чайка»

«Сокол» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Сокол
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