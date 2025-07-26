Составы команд
Сокол
Сокол
3-3-1-1-2
36
Левашов
33
Глойдман
6
Печенкин
5
Ковачевич
43
Шайхтдинов
10
Мухин
2
Чуриков
69
Ермолин
77
Лазарев
9
Шпитальный
53
Грибов
4-2-1-3
1
Фадеев
2
Пелих
23
Рогочий
17
Каптилович
27
Крутовских
7
Джебов
91
Столяров
88
Маркелов
77
Библик
11
Пополитов
83
Ищенко
10
Мухин
51
Синяк
51
Синяк
10
Мухин
53
Грибов
13
Киреенко
13
Киреенко
53
Грибов
69
Ермолин
70
Бахарев
70
Бахарев
69
Ермолин
2
Пелих
23
Иванников
23
Иванников
2
Пелих
7
Джебов
18
Иванов
18
Иванов
7
Джебов
Филев
17
Гурылев
17
Гурылев
Филев
11
Пополитов
25
Гуляев
25
Гуляев
11
Пополитов
87
Филев
87
Филев
17
Каптилович
11
Криушичев
11
Криушичев
17
Каптилович
Остались в запасе
Сокол
Чайка
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
Главный тренер
Младен Кашчелан
96
Иван Сорочинский
ВР
66
Юрий Петин
ЦЗ
55
Вадим Гапеев
ЦП
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
66
Юрий Петин
ЦЗ
55
Вадим Гапеев
ЦП
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Сокол - Чайка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Чайки», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Чайка»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»