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  • «Волга» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

«Волга» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

26 июля 2025, 15:50
Волга
26.07.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
КАМАЗ
30' Д. Каменщиков
17' Д. Караев 34' Д. Караев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
86
Илья Зубенко
ОП
17
Игорь Гершун
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
48
Георгий Уридия
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
52
Евгений Пшенников
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
4-1-2-1-2
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
20
Ковалев
6
Козлов
9
Фольмер
6
Умников
37
Воронин
7
Мурза
9
Каменщиков
3-2-3-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
6
Калистратов
3
Маругин
7
Аюкин
2
Хубаев
28
Султонов
10
Защепкин
11
Апеков
59
Моторин
10
Караев
20
Ковалев
27
Молодцов
27
Молодцов
20
Ковалев
6
Умников
86
Зубенко
86
Зубенко
6
Умников
7
Мурза
8
Рахманов
8
Рахманов
7
Мурза
9
Фольмер
48
Уридия
48
Уридия
9
Фольмер
6
Козлов
19
Руденко
19
Руденко
6
Козлов
11
Апеков
15
Бурко
15
Бурко
11
Апеков
27
Мануйлов
4
Юдинцев
4
Юдинцев
27
Мануйлов
28
Султонов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
28
Султонов
10
Караев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Караев
Остались в запасе
Волга
КАМАЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
17
Игорь Гершун
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
17
Игорь Гершун
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЦФ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Волга - КАМАЗ
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «КАМАЗа», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга»«КАМАЗ»

«Волга» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Волга
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