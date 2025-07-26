26.07.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
4-1-2-1-2
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
20
Ковалев
6
Козлов
9
Фольмер
6
Умников
37
Воронин
7
Мурза
9
Каменщиков
3-2-3-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
6
Калистратов
3
Маругин
7
Аюкин
2
Хубаев
28
Султонов
10
Защепкин
11
Апеков
59
Моторин
10
Караев
20
Ковалев
27
Молодцов
27
Молодцов
20
Ковалев
6
Умников
86
Зубенко
86
Зубенко
6
Умников
7
Мурза
8
Рахманов
8
Рахманов
7
Мурза
9
Фольмер
48
Уридия
48
Уридия
9
Фольмер
6
Козлов
19
Руденко
19
Руденко
6
Козлов
11
Апеков
15
Бурко
15
Бурко
11
Апеков
27
Мануйлов
4
Юдинцев
4
Юдинцев
27
Мануйлов
28
Султонов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
28
Султонов
10
Караев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Караев
Остались в запасе
Волга
КАМАЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
17
Игорь Гершун
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
17
Игорь Гершун
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЦФ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Волга - КАМАЗ
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «КАМАЗа», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «КАМАЗ»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»