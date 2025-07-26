Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Ротора», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Ротор»