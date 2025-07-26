Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челябинск» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

«Челябинск» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

26 июля 2025, 13:50
Челябинск
26.07.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
86' Х. Кочиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
72
Тимофей Комиссаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
16
Денис Пушкарев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
4-3-2-1
93
Тусеев
66
Гудков
2
Жиров
15
Кочиев
2
Гапечкин
72
Комиссаров
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
3-4-2-1
13
Чагров
24
Клещенко
17
Покидышев
17
Фомин
34
Храмцов
6
Макаров
19
Плотников
13
Бардыбахин
80
Арбузов
24
Мальцев
7
Хохлачев
77
Самойлов
8
Палкин
8
Палкин
77
Самойлов
72
Комиссаров
11
Носов
11
Носов
72
Комиссаров
10
Гаджимурадов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
10
Гаджимурадов
70
Левин
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
70
Левин
29
Урванцев
88
Эза
88
Эза
29
Урванцев
24
Мальцев
28
Семенов
28
Семенов
24
Мальцев
7
Хохлачев
77
Сасин
77
Сасин
7
Хохлачев
24
Клещенко
9
Давидян
9
Давидян
24
Клещенко
13
Бардыбахин
7
Сафронов
7
Сафронов
13
Бардыбахин
Остались в запасе
Челябинск
Ротор
1
Владимир Задирака
ВР
5
Булат Гатин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
5
Булат Гатин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Челябинск - Ротор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Ротора», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Ротор»

«Челябинск» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Челябинск
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+