26.07.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
4-3-2-1
93
Тусеев
66
Гудков
2
Жиров
15
Кочиев
2
Гапечкин
72
Комиссаров
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
3-4-2-1
13
Чагров
24
Клещенко
17
Покидышев
17
Фомин
34
Храмцов
6
Макаров
19
Плотников
13
Бардыбахин
80
Арбузов
24
Мальцев
7
Хохлачев
77
Самойлов
8
Палкин
8
Палкин
77
Самойлов
72
Комиссаров
11
Носов
11
Носов
72
Комиссаров
10
Гаджимурадов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
10
Гаджимурадов
70
Левин
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
70
Левин
29
Урванцев
88
Эза
88
Эза
29
Урванцев
24
Мальцев
28
Семенов
28
Семенов
24
Мальцев
7
Хохлачев
77
Сасин
77
Сасин
7
Хохлачев
24
Клещенко
9
Давидян
9
Давидян
24
Клещенко
13
Бардыбахин
7
Сафронов
7
Сафронов
13
Бардыбахин
Остались в запасе
Челябинск
Ротор
1
Владимир Задирака
ВР
5
Булат Гатин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
5
Булат Гатин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Челябинск - Ротор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Ротора», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Ротор»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»