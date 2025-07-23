23.07.2025, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 4
Завершен
Составы команд
Бранн
Бранн
4-4-1-1
1
Дюнгеланд
18
Серенсен
5
Хелланд
5
Сери
23
Педерсен
17
Солтведт
7
Майре
19
8
Корнвиг
14
Матисен
22
Магнуссон
4-1-1-3-1
30
Шлагер
22
Ляйнер
22
Гаду
14
Расмуссен
13
Кретциг
6
Дьямбу
2
Бидструп
20
Байду
10
Глух
14
Дагхим
45
Нене
23
Педерсен
21
21
23
Педерсен
5
Сери
13
13
5
Сери
18
Серенсен
27
Санде
27
Санде
18
Серенсен
14
Матисен
9
Хансен
9
Хансен
14
Матисен
22
Магнуссон
11
Финне
11
Финне
22
Магнуссон
45
Нене
8
Китано
8
Китано
45
Нене
6
Дьямбу
6
Кьергор
6
Кьергор
6
Дьямбу
10
Глух
17
Алайбегович
17
Алайбегович
10
Глух
20
Байду
11
Вертессен
11
Вертессен
20
Байду
14
Дагхим
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Дагхим
Остались в запасе
Бранн
Зальцбург
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
77
Martin Borsheim
ВР
41
Lars Remmem
ЦП
14
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
41
Nikola Sarcevic
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
77
Martin Borsheim
ВР
41
Lars Remmem
ЦП
14
Markus Haaland
ЦФ
Остались в запасе
41
Nikola Sarcevic
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Бранн - Зальцбург
4
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
18
Офсайды
1
5
Количество передач
403
444
Сейвы
6
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
20
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Зальцбурга», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Зальцбург»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»