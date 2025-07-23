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  • «Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025

«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025

23 июля 2025, 18:50
Бранн
23.07.2025, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 4
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Зальцбург
20' С. Атли Магнуссон
58' Д. Нене 61' К. Онисиво 87' Й. Вертессен 90+2' М. Кьергор (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
(К) ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
2
Мадс Бидструп
(К) ЦП
10
Оскар Глух
АП
20
Эдмунд Байду
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Бранн
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
77
Martin Borsheim
ВР
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
Зальцбург
41
Nikola Sarcevic
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
17
Керим Алайбегович
ЛВ
5
Сумайла Диабате
ОП
8
Сота Китано
АП
6
Мауриц Кьергор
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюнгеланд
18
Серенсен
5
Хелланд
5
Сери
23
Педерсен
17
Солтведт
7
Майре
19
8
Корнвиг
14
Матисен
22
Магнуссон
4-1-1-3-1
30
Шлагер
22
Ляйнер
22
Гаду
14
Расмуссен
13
Кретциг
6
Дьямбу
2
Бидструп
20
Байду
10
Глух
14
Дагхим
45
Нене
23
Педерсен
21
21
23
Педерсен
5
Сери
13
13
5
Сери
18
Серенсен
27
Санде
27
Санде
18
Серенсен
14
Матисен
9
Хансен
9
Хансен
14
Матисен
22
Магнуссон
11
Финне
11
Финне
22
Магнуссон
45
Нене
8
Китано
8
Китано
45
Нене
6
Дьямбу
6
Кьергор
6
Кьергор
6
Дьямбу
10
Глух
17
Алайбегович
17
Алайбегович
10
Глух
20
Байду
11
Вертессен
11
Вертессен
20
Байду
14
Дагхим
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Дагхим
Остались в запасе
Бранн
Зальцбург
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
77
Martin Borsheim
ВР
41
Lars Remmem
ЦП
14
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
41
Nikola Sarcevic
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
77
Martin Borsheim
ВР
41
Lars Remmem
ЦП
14
Markus Haaland
ЦФ
Остались в запасе
41
Nikola Sarcevic
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Бранн - Зальцбург
4
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
18
Офсайды
1
5
Количество передач
403
444
Сейвы
6
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
20
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Бранн» против «Зальцбурга», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бранн» – «Зальцбург»

«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зальцбург Бранн
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