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  • «Торпедо» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Торпедо» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 16:50
Торпедо
20.07.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Челябинск
16' Г. Алыкулов 82' Г. Шевченко
34' Р. Гаджимурадов 39' А. Жиров 77' А. Жиров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
8
Даниил Шамкин
АП
21
Артур Галоян
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
72
Тимофей Комиссаров
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
16
Денис Пушкарев
ЦФ
3-4-2-1
95
Волков
4
Бородин
3
Иваньков
99
Костин
90
Роганович
5
Москвичев
97
Чурич
99
Шевченко
11
Алыкулов
2
Манелов
9
Чупаев
4-3-2-1
93
Тусеев
2
Гапечкин
2
Жиров
15
Кочиев
66
Гудков
70
Левин
77
Самойлов
99
Емельянов
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
29
Урванцев
2
Манелов
26
Байтуков
26
Байтуков
2
Манелов
5
Москвичев
8
Шамкин
8
Шамкин
5
Москвичев
11
Алыкулов
21
Галоян
21
Галоян
11
Алыкулов
9
Чупаев
70
Червяков
70
Червяков
9
Чупаев
99
Костин
7
Юшин
7
Юшин
99
Костин
18
Кертанов
8
Палкин
8
Палкин
18
Кертанов
29
Урванцев
72
Комиссаров
72
Комиссаров
29
Урванцев
10
Гаджимурадов
11
Носов
11
Носов
10
Гаджимурадов
99
Емельянов
88
Эза
88
Эза
99
Емельянов
Остались в запасе
Торпедо
Челябинск
25
Ростислав Солдатенко
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Торпедо - Челябинск
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0

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Челябинска», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Челябинск»

«Торпедо» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Торпедо
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