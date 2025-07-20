20.07.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
3-4-2-1
95
Волков
4
Бородин
3
Иваньков
99
Костин
90
Роганович
5
Москвичев
97
Чурич
99
Шевченко
11
Алыкулов
2
Манелов
9
Чупаев
4-3-2-1
93
Тусеев
2
Гапечкин
2
Жиров
15
Кочиев
66
Гудков
70
Левин
77
Самойлов
99
Емельянов
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
29
Урванцев
2
Манелов
26
Байтуков
26
Байтуков
2
Манелов
5
Москвичев
8
Шамкин
8
Шамкин
5
Москвичев
11
Алыкулов
21
Галоян
21
Галоян
11
Алыкулов
9
Чупаев
70
Червяков
70
Червяков
9
Чупаев
99
Костин
7
Юшин
7
Юшин
99
Костин
18
Кертанов
8
Палкин
8
Палкин
18
Кертанов
29
Урванцев
72
Комиссаров
72
Комиссаров
29
Урванцев
10
Гаджимурадов
11
Носов
11
Носов
10
Гаджимурадов
99
Емельянов
88
Эза
88
Эза
99
Емельянов
Остались в запасе
Торпедо
Челябинск
25
Ростислав Солдатенко
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Торпедо - Челябинск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Челябинска», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»