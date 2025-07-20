Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-1-1-3-2
1
Голубев
24
Кахидзе
65
Толстопятов
17
Валиахметов
8
Кантария
25
Ситдиков
7
Никитин
8
Сухомлинов
7
Шильцов
11
Магомедов
53
Моисеев
3-4-1-1-1
36
Левашов
5
Ковачевич
6
Печенкин
33
Глойдман
43
Шайхтдинов
10
Мухин
17
Дауров
2
Чуриков
69
Ермолин
13
Киреенко
9
Шпитальный
8
Сухомлинов
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Сухомлинов
11
Магомедов
9
Котик
9
Котик
11
Магомедов
10
Мухин
51
Синяк
51
Синяк
10
Мухин
17
Дауров
77
Лазарев
77
Лазарев
17
Дауров
13
Киреенко
53
Грибов
53
Грибов
13
Киреенко
Остались в запасе
Нефтехимик
Сокол
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Нефтехимик - Сокол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Сокола», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»