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  • «Нефтехимик» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Нефтехимик» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 16:50
Нефтехимик
20.07.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
77
Владислав Лазарев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Голубев
24
Кахидзе
65
Толстопятов
17
Валиахметов
8
Кантария
25
Ситдиков
7
Никитин
8
Сухомлинов
7
Шильцов
11
Магомедов
53
Моисеев
3-4-1-1-1
36
Левашов
5
Ковачевич
6
Печенкин
33
Глойдман
43
Шайхтдинов
10
Мухин
17
Дауров
2
Чуриков
69
Ермолин
13
Киреенко
9
Шпитальный
8
Сухомлинов
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Сухомлинов
11
Магомедов
9
Котик
9
Котик
11
Магомедов
10
Мухин
51
Синяк
51
Синяк
10
Мухин
17
Дауров
77
Лазарев
77
Лазарев
17
Дауров
13
Киреенко
53
Грибов
53
Грибов
13
Киреенко
Остались в запасе
Нефтехимик
Сокол
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Нефтехимик - Сокол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Сокола», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Сокол»

«Нефтехимик» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Нефтехимик
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