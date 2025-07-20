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  • «Енисей» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Енисей» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 11:50
Енисей
20.07.2025, воскресенье, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Чайка
5' С. Библик 50' С. Библик 86' Г. Пополитов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
59
Андрей Островский
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
27
Артем Крутовских
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
91
Даниил Столяров
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
83
Николай Ищенко
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
54
Evgeniy Gololobov
ЦП
94
A. Nadolskiy
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЦЗ
18
Иван Иванов
ЦП
87
Арсений Филев
ЦФ
11
Максим Криушичев
ЦФ
17
Антон Гурылев
ЦФ
25
Егор Гуляев
ЦФ
4-3-3
50
Шамов
33
Масловский
3
Цесь
59
Островский
25
Эмерсон
87
Мазурин
7
Чуканов
14
Кенфак
8
Канаплин
75
Окладников
24
Погосов
4-2-1-3
1
Фадеев
2
Пелих
23
Рогочий
27
Крутовских
17
Каптилович
91
Столяров
7
Джебов
88
Маркелов
11
Пополитов
83
Ищенко
77
Библик
24
Погосов
18
Надольский
18
Надольский
24
Погосов
59
Островский
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
59
Островский
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
87
Мазурин
88
Маркелов
23
Иванников
23
Иванников
88
Маркелов
7
Джебов
18
Иванов
18
Иванов
7
Джебов
77
Библик
87
Филев
87
Филев
77
Библик
11
Пополитов
17
Гурылев
17
Гурылев
11
Пополитов
83
Ищенко
25
Гуляев
25
Гуляев
83
Ищенко
Остались в запасе
Енисей
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
54
Evgeniy Gololobov
ЦП
94
A. Nadolskiy
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
96
Иван Сорочинский
ВР
11
Максим Криушичев
ЦФ
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
54
Evgeniy Gololobov
ЦП
94
A. Nadolskiy
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
11
Максим Криушичев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Чайка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Чайки», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Чайка»

«Енисей» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Енисей
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