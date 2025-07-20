20.07.2025, воскресенье, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
4-3-3
50
Шамов
33
Масловский
3
Цесь
59
Островский
25
Эмерсон
87
Мазурин
7
Чуканов
14
Кенфак
8
Канаплин
75
Окладников
24
Погосов
4-2-1-3
1
Фадеев
2
Пелих
23
Рогочий
27
Крутовских
17
Каптилович
91
Столяров
7
Джебов
88
Маркелов
11
Пополитов
83
Ищенко
77
Библик
24
Погосов
18
Надольский
18
Надольский
24
Погосов
59
Островский
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
59
Островский
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
87
Мазурин
88
Маркелов
23
Иванников
23
Иванников
88
Маркелов
7
Джебов
18
Иванов
18
Иванов
7
Джебов
77
Библик
87
Филев
87
Филев
77
Библик
11
Пополитов
17
Гурылев
17
Гурылев
11
Пополитов
83
Ищенко
25
Гуляев
25
Гуляев
83
Ищенко
Остались в запасе
Енисей
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
54
Evgeniy Gololobov
ЦП
94
A. Nadolskiy
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
96
Иван Сорочинский
ВР
11
Максим Криушичев
ЦФ
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
54
Evgeniy Gololobov
ЦП
94
A. Nadolskiy
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
11
Максим Криушичев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Чайка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Чайки», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Чайка»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»