19.07.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
Волга
4-1-2-1-2
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
20
Ковалев
6
Козлов
90
Фольмер
27
37
Воронин
7
Мурза
9
Каменщиков
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
97
Покидышев
11
Клещенко
80
Бардыбахин
19
Плотников
6
Макаров
7
Сафронов
24
Мальцев
77
Сасин
27
Никишин
20
Ковалев
91
Молодцов
91
Молодцов
20
Ковалев
7
Мурза
97
Зубенко
97
Зубенко
7
Мурза
37
Воронин
10
Уридия
10
Уридия
37
Воронин
27
87
87
27
9
Каменщиков
19
Руденко
19
Руденко
9
Каменщиков
28
Семенов
34
Храмцов
34
Храмцов
28
Семенов
27
Никишин
33
Арбузов
33
Арбузов
27
Никишин
77
Сасин
9
Давидян
9
Давидян
77
Сасин
7
Сафронов
70
Хохлачев
70
Хохлачев
7
Сафронов
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
Остались в запасе
Волга
Ротор
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
77
Артем Гуца
ЛЗ
82
Кирилл Ларионов
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
17
I. Gershun
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Mikhail Kharlan
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
77
Артем Гуца
ЛЗ
82
Кирилл Ларионов
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
17
I. Gershun
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Mikhail Kharlan
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Волга - Ротор
2
5
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Ротора», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Ротор»
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Источник: «Бомбардир»