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  • «Волга» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Волга» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля, 16:09
Волга
19.07.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ротор
48' А. Хабибуллин
29' И. Сафронов 83' А. Клещенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
90
Кирилл Фольмер
ЦП
27
Mikhail Umnikov
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
11
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
77
Дмитрий Сасин
АП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
27
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
77
Артем Гуца
ЛЗ
82
Кирилл Ларионов
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
91
Артем Молодцов
ПЗ
97
Илья Зубенко
ОП
17
I. Gershun
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
10
Георгий Уридия
ЦФ
87
Evgeniy Pshennikov
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Ротор
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Mikhail Kharlan
ЦП
33
Ярослав Арбузов
ПВ
9
Давид Давидян
ПВ
70
Александр Хохлачев
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
20
Ковалев
6
Козлов
90
Фольмер
27
37
Воронин
7
Мурза
9
Каменщиков
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
97
Покидышев
11
Клещенко
80
Бардыбахин
19
Плотников
6
Макаров
7
Сафронов
24
Мальцев
77
Сасин
27
Никишин
20
Ковалев
91
Молодцов
91
Молодцов
20
Ковалев
7
Мурза
97
Зубенко
97
Зубенко
7
Мурза
37
Воронин
10
Уридия
10
Уридия
37
Воронин
27
87
87
27
9
Каменщиков
19
Руденко
19
Руденко
9
Каменщиков
28
Семенов
34
Храмцов
34
Храмцов
28
Семенов
27
Никишин
33
Арбузов
33
Арбузов
27
Никишин
77
Сасин
9
Давидян
9
Давидян
77
Сасин
7
Сафронов
70
Хохлачев
70
Хохлачев
7
Сафронов
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
Остались в запасе
Волга
Ротор
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
77
Артем Гуца
ЛЗ
82
Кирилл Ларионов
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
17
I. Gershun
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Mikhail Kharlan
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
77
Артем Гуца
ЛЗ
82
Кирилл Ларионов
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
17
I. Gershun
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Mikhail Kharlan
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Волга - Ротор
2
5
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Ротора», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга»«Ротор»

«Волга» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Волга
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