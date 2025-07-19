Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «СКА-Хабаровска», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «СКА-Хабаровск»