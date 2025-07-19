19.07.2025, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Уфа
3-1-1-3-2
31
Беленов
55
Шляков
45
Теняев
5
Кутин
79
Троянов
20
Мацхарашвили
88
Агеян
23
Ахатов
7
Перченок
17
Минатулаев
8
Исаев
4-2-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
84
Гребенкин
30
Шавлохов
91
Носков
17
Анисимов
6
Багиев
7
Гурциев
13
Янов
10
Алиев
90
Кутовой
23
Ахатов
10
Гыстаров
10
Гыстаров
23
Ахатов
79
Троянов
22
Юсупов
22
Юсупов
79
Троянов
45
Теняев
48
Лукьянов
48
Лукьянов
45
Теняев
13
Янов
20
Тур
20
Тур
13
Янов
7
Гурциев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
7
Гурциев
90
Кутовой
9
Алькальде
9
Алькальде
90
Кутовой
10
Алиев
96
Максименко
96
Максименко
10
Алиев
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Давид Болатаев
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Давид Болатаев
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «СКА-Хабаровска», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»