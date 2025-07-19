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  • «Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля 2025, 14:50
Уфа
19.07.2025, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
37' Н. Мацхарашвили
28' А. Беленов (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
23
Данил Ахатов
АП
7
Александр Перченок
ПВ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
13
Данила Янов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Давид Болатаев
ЦП
20
Жорди Тур
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Беленов
55
Шляков
45
Теняев
5
Кутин
79
Троянов
20
Мацхарашвили
88
Агеян
23
Ахатов
7
Перченок
17
Минатулаев
8
Исаев
4-2-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
84
Гребенкин
30
Шавлохов
91
Носков
17
Анисимов
6
Багиев
7
Гурциев
13
Янов
10
Алиев
90
Кутовой
23
Ахатов
10
Гыстаров
10
Гыстаров
23
Ахатов
79
Троянов
22
Юсупов
22
Юсупов
79
Троянов
45
Теняев
48
Лукьянов
48
Лукьянов
45
Теняев
13
Янов
20
Тур
20
Тур
13
Янов
7
Гурциев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
7
Гурциев
90
Кутовой
9
Алькальде
9
Алькальде
90
Кутовой
10
Алиев
96
Максименко
96
Максименко
10
Алиев
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Давид Болатаев
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Давид Болатаев
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «СКА-Хабаровска», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «СКА-Хабаровск»

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Уфа
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