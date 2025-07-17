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  • «Динамо-Брест» – «Сутьеска»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

«Динамо-Брест» – «Сутьеска»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

17 июля 2025, 20:20
Динамо-Брест
17.07.2025, четверг, 21:30
Лига конференций, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сутьеска
74' I. Vukcevic 89' V. Cavor
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
7
Артем Быков
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Сутьеска
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
R. Dedic
ЦЗ
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
2
Алекса Голубович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
77
Марко Симун
ЦП
70
V. Kalezic
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
11
Vasilije Cavor
ЦФ
1
Владан Гильен
ЦФ
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
Сутьеска
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
9
Petar Aničić
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
88
Medo Juković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
3-2-4-1
16
Козакевич
15
Касараб
22
Павловец
18
Степанов
55
Лаврик
77
Юзепчук
7
Быков
17
Коновалов
99
Зеньков
62
Гордейчук
24
Корцов
3-3-5
15
Копитович
44
16
2
Голубович
19
Шчекич
77
Симун
70
1
Гильен
11
5
10
15
Касараб
23
Поляков
23
Поляков
15
Касараб
7
Быков
4
Оладойе
4
Оладойе
7
Быков
77
Юзепчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
77
Юзепчук
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
10
88
88
10
11
34
34
11
5
7
7
5
Остались в запасе
Динамо-Брест
Сутьеска
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
9
Petar Aničić
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Остались в запасе
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
9
Petar Aničić
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Динамо-Брест - Сутьеска
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо-Брест» против «Сутьески», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Сутьеска»

«Динамо-Брест» – «Сутьеска»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Сутьеска Динамо-Брест
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