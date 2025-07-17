17.07.2025, четверг, 21:30
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-2-4-1
16
Козакевич
15
Касараб
22
Павловец
18
Степанов
55
Лаврик
77
Юзепчук
7
Быков
17
Коновалов
99
Зеньков
62
Гордейчук
24
Корцов
3-3-5
15
Копитович
44
16
2
Голубович
19
Шчекич
77
Симун
70
1
Гильен
11
5
10
15
Касараб
23
Поляков
23
Поляков
15
Касараб
7
Быков
4
Оладойе
4
Оладойе
7
Быков
77
Юзепчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
77
Юзепчук
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
10
88
88
10
11
34
34
11
5
7
7
5
Остались в запасе
Динамо-Брест
Сутьеска
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
9
Petar Aničić
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Остались в запасе
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
9
Petar Aničić
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Динамо-Брест - Сутьеска
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо-Брест» против «Сутьески», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Сутьеска»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»