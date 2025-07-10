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  • «Сутьеска» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

«Сутьеска» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

10 июля 2025, 20:20
Сутьеска
10.07.2025, четверг, 21:30
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Динамо-Брест
90' V. Kalezic (П)
25' А. Быков 90+4' M. Juković (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сутьеска
44
R. Dedic
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
77
Марко Симун
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
2
Алекса Голубович
ЦП
11
Vasilije Cavor
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
70
V. Kalezic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
1
Владан Гильен
ЦФ
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Сутьеска
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
88
Medo Juković
ЦП
9
Petar Aničić
ЦП
7
I. Vukcevic
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
3-3-5
44
15
Копитович
16
77
Симун
19
Шчекич
2
Голубович
10
1
Гильен
5
70
11
3-2-4-1
16
Козакевич
18
Степанов
55
Лаврик
33
Рахманов
77
Юзепчук
22
Павловец
99
Зеньков
17
Коновалов
7
Быков
62
Гордейчук
24
Корцов
5
88
88
5
11
7
7
11
7
Быков
4
Оладойе
4
Оладойе
7
Быков
24
Корцов
21
Ковалевич
21
Ковалевич
24
Корцов
77
Юзепчук
8
Шрамченко
8
Шрамченко
77
Юзепчук
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
Остались в запасе
Сутьеска
Динамо-Брест
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
9
Petar Aničić
ЦП
23
Radoš Dubljević
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
9
Petar Aničić
ЦП
23
Radoš Dubljević
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Сутьеска - Динамо-Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сутьеска» против «Динамо-Брест», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сутьеска»«Динамо-Брест»

«Сутьеска» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Динамо-Брест Сутьеска
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