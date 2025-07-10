10.07.2025, четверг, 21:30
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сутьеска
Сутьеска
3-3-5
44
15
Копитович
16
77
Симун
19
Шчекич
2
Голубович
10
1
Гильен
5
70
11
3-2-4-1
16
Козакевич
18
Степанов
55
Лаврик
33
Рахманов
77
Юзепчук
22
Павловец
99
Зеньков
17
Коновалов
7
Быков
62
Гордейчук
24
Корцов
5
88
88
5
11
7
7
11
7
Быков
4
Оладойе
4
Оладойе
7
Быков
24
Корцов
21
Ковалевич
21
Ковалевич
24
Корцов
77
Юзепчук
8
Шрамченко
8
Шрамченко
77
Юзепчук
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
Остались в запасе
Сутьеска
Динамо-Брест
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
9
Petar Aničić
ЦП
23
Radoš Dubljević
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
31
Stojan Vukčević
ВР
17
Todor Miljanić
ЦЗ
30
Andrija Kecojević
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
9
Petar Aničić
ЦП
23
Radoš Dubljević
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Сутьеска - Динамо-Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сутьеска» против «Динамо-Брест», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сутьеска» – «Динамо-Брест»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»