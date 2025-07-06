Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Астаны», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Астана»