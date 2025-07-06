06.07.2025, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Жетысу
Жетысу
3-2-3-1-1
1
Голубничий
5
Ковель
93
Аскаров
55
8
Такулов
15
Шмидт
8
Оматай
12
17
Есимбеков
11
Чочиев
88
Болов
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
10
Томасов
11
Вороговский
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
17
Есимбеков
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
17
Есимбеков
5
Ковель
9
Фофана
9
Фофана
5
Ковель
11
Чочиев
13
13
11
Чочиев
8
Такулов
21
Орынбасар
21
Орынбасар
8
Такулов
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
7
Грипши
8
Башич
8
Башич
7
Грипши
28
Камара
72
Басманов
72
Басманов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Жетысу
Астана
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Жетысу - Астана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Астаны», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Астана»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»