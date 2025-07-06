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  • «Жетысу» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2025

«Жетысу» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2025

6 июля 2025, 15:50
Жетысу
06.07.2025, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Астана
45+1' Н. Грипши 68' Ч. Жоффри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
9
Сайду Фофана
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
8
Иван Башич
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Голубничий
5
Ковель
93
Аскаров
55
8
Такулов
15
Шмидт
8
Оматай
12
17
Есимбеков
11
Чочиев
88
Болов
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
10
Томасов
11
Вороговский
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
17
Есимбеков
6
Мухаметханов
6
Мухаметханов
17
Есимбеков
5
Ковель
9
Фофана
9
Фофана
5
Ковель
11
Чочиев
13
13
11
Чочиев
8
Такулов
21
Орынбасар
21
Орынбасар
8
Такулов
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
7
Грипши
8
Башич
8
Башич
7
Грипши
28
Камара
72
Басманов
72
Басманов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Жетысу
Астана
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
33
Kirill Ovchinnikov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
55
Yerbol Kurmanakhan
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Жетысу - Астана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Астаны», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Астана»

«Жетысу» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Жетысу
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