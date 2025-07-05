05.07.2025, суббота, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-2-1-2-1
41
Плотников
12
Иванов
14
Давыдов
18
Мельников
22
Лукашов
9
Батищев
10
Сазончик
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-1-3-1-2
77
Гущенко
3
Жумаев
22
Егоров
23
Наумов
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
22
Скибский
80
Ксенофонтов
9
Теверов
37
Радиковский
10
Сазончик
44
Луцевич
44
Луцевич
10
Сазончик
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
7
Иванов
6
Кузнецов
6
Кузнецов
7
Иванов
13
Полоз
17
Котляров
17
Котляров
13
Полоз
14
Давыдов
9
Кобет
9
Кобет
14
Давыдов
22
Скибский
24
Макушинский
24
Макушинский
22
Скибский
9
Теверов
15
15
9
Теверов
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
26
Тихоновский
20
Краснов
20
Краснов
26
Тихоновский
17
Новых
55
Гирс
55
Гирс
17
Новых
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Витебск
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
12
Дмитрий Харитонов
ВР
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Славия-Мозырь - Витебск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Гомеля», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Гомель»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»