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  • «Славия-Мозырь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

«Славия-Мозырь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 17:35
Славия-Мозырь
05.07.2025, суббота, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Витебск
20' А. Соловей 44' А. Соловей 46' С. Сазончик 79' В. Полоз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
9
Андрей Кобет
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
4-2-1-2-1
41
Плотников
12
Иванов
14
Давыдов
18
Мельников
22
Лукашов
9
Батищев
10
Сазончик
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-1-3-1-2
77
Гущенко
3
Жумаев
22
Егоров
23
Наумов
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
22
Скибский
80
Ксенофонтов
9
Теверов
37
Радиковский
10
Сазончик
44
Луцевич
44
Луцевич
10
Сазончик
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
7
Иванов
6
Кузнецов
6
Кузнецов
7
Иванов
13
Полоз
17
Котляров
17
Котляров
13
Полоз
14
Давыдов
9
Кобет
9
Кобет
14
Давыдов
22
Скибский
24
Макушинский
24
Макушинский
22
Скибский
9
Теверов
15
15
9
Теверов
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
26
Тихоновский
20
Краснов
20
Краснов
26
Тихоновский
17
Новых
55
Гирс
55
Гирс
17
Новых
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Витебск
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
12
Дмитрий Харитонов
ВР
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Славия-Мозырь - Витебск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Гомеля», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Гомель»

«Славия-Мозырь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Славия-Мозырь
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