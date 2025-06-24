24.06.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
3-1-2-3-1
1
Трубин
26
Даль
30
Отаменди
14
Силва
8
Эушнес
18
Баррейро
8
Саншеш
21
Шельдеруп
25
Престианни
11
Ди Мария
14
Павлидис
4-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
2
Упамекано
44
Станишич
22
Геррейру
36
Палинья
45
Павлович
10
Сане
34
Бишоф
7
Гнабри
13
Мюллер
8
Саншеш
44
Байрами
44
Байрами
8
Саншеш
25
Престианни
10
Кекчю
10
Кекчю
25
Престианни
11
Ди Мария
70
Режу
70
Режу
11
Ди Мария
21
Шельдеруп
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
21
Шельдеруп
14
Павлидис
7
Гувейя
7
Гувейя
14
Павлидис
2
Упамекано
4
Та
4
Та
2
Упамекано
36
Палинья
6
Киммих
6
Киммих
36
Палинья
23
Боэ
27
Лаймер
27
Лаймер
23
Боэ
7
Гнабри
17
Олисе
17
Олисе
7
Гнабри
34
Бишоф
9
Кейн
9
Кейн
34
Бишоф
Остались в запасе
Бенфика
Бавария
50
Диогу Феррейра
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
77
Брума
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Леннарт Карл
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
77
Брума
ЛВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Леннарт Карл
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Венсан Компани
Бенфика
Точно не сыграют
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча Бенфика - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Баварии», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»