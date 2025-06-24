Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бенфика» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

«Бенфика» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

24 июня 2025, 20:50
Бенфика
24.06.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
13' А. Шельдеруп
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
45
Александар Павлович
ОП
34
Том Бишоф
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бенфика
50
Диогу Феррейра
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
77
Брума
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Леннарт Карл
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Трубин
26
Даль
30
Отаменди
14
Силва
8
Эушнес
18
Баррейро
8
Саншеш
21
Шельдеруп
25
Престианни
11
Ди Мария
14
Павлидис
4-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
2
Упамекано
44
Станишич
22
Геррейру
36
Палинья
45
Павлович
10
Сане
34
Бишоф
7
Гнабри
13
Мюллер
8
Саншеш
44
Байрами
44
Байрами
8
Саншеш
25
Престианни
10
Кекчю
10
Кекчю
25
Престианни
11
Ди Мария
70
Режу
70
Режу
11
Ди Мария
21
Шельдеруп
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
21
Шельдеруп
14
Павлидис
7
Гувейя
7
Гувейя
14
Павлидис
2
Упамекано
4
Та
4
Та
2
Упамекано
36
Палинья
6
Киммих
6
Киммих
36
Палинья
23
Боэ
27
Лаймер
27
Лаймер
23
Боэ
7
Гнабри
17
Олисе
17
Олисе
7
Гнабри
34
Бишоф
9
Кейн
9
Кейн
34
Бишоф
Остались в запасе
Бенфика
Бавария
50
Диогу Феррейра
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
77
Брума
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Леннарт Карл
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
86
Диогу Приосте
ЦП
20
Жоау Велозу
ЦП
77
Брума
ЛВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Леннарт Карл
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Венсан Компани
Бенфика
Точно не сыграют
Томаш Араужо
ЦЗ
Александер Бах
ПЗ
Андреа Белотти
ЦФ
Альваро Каррерас
ЛЗ
Флорентину
ОП
Ману Силва
ОП
Бавария
Точно не сыграют
Tarek Buchmann
ЦЗ
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Эрик Дайер
ЦЗ
Хироки Ито
ЦЗ
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
Статистика матча Бенфика - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Баварии», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика»«Бавария»

«Бенфика» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Бавария Бенфика
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
4
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
12
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+